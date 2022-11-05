Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню співачки RITUSYA

Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню співачки RITUSYA

«Бум» – це перша авторська пісня RITUSYA. Артистка виступила сонграйтером пісні.

З початком моєї кар’єри, я зрозуміла, що хочу і можу максимально режисерувати свій проєкт. Все життя я писала. Колись це були просто вірші, до яких тільки іноді приходили мелодії. Але сміливість в поєднанні з бажанням ділитися цим з людьми прийшли до мене тільки зараз. Я поринула у сонграйтінг і тепер не уявляю своє життя без цього. Я сподіваюсь, що мій слухач зможе поринути у той світ, який я бажаю створити своїми піснями», – ділиться досвідом співачка.

Новий сингл «Бум» – це танцювальний, легкий поп-мінімалізм з акцентом на хуковому приспіві. Трек доповнює сонячний відеокліп, знятий на вулицях Києва. Режисером відео став Dpbaga.

Пісня має дуже неординарне емоційне забарвлення. Я написала достатньо легку, запам’ятовуємо мелодію, а Ivan Taiga створив поп-танцювальне аранжування. Та попри це, якщо уважно послухати текст пісні, можна зрозуміти що вона має глибокий сенс. Пісня написана про мій період переживання пост-травматичних подій пов’язаних з війною в Україні. Після 24го лютого, коли я прокинулась від вибухів за вікном о п’ятій ранку, мене довго переслідували кошмари. Я захотіла перевести цю травматичну подію у легку поп-пісню, щоб переслідуючі спогади стали менш страшними. Я сподіваюсь, що ця пісня допоможе комусь так, як вона допомогла мені», – говорить RITUSYA про свою нову роботу.

У відеокліпі RITUSYA гуляє по місту разом із великим плюшевим ведмедем. Саме ведмідь є уособленням близьких друзів, дитинства та світлих спогадів.

Ідею кліпу ми придумали з режисером Dpbaga. Плюшевий ведмедик символізує тих, кого ми любимо; людей які поруч з нами у цей тяжкий для нашої країни період. На момент початку війни, коли я прокинулась від першого «буму», я думала тільки про життя моїх рідних. У такі моменти змінюються всі пріорітети, хочеться просто бути у безпеці, поруч з тими кого ми любимо. Кліп показує саме це. Для мене було дуже важливо зняти цей кліп на вулицях мого рідного міста Києва, яке я справді кохаю», – ділиться RITUSYA.