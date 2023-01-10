«Повернуться люди»: заклик до українців за кордоном

Гурт SPOKUSY менше ніж за рік стрімко увірвався в український андеграунд і завоював серця українських прихильників постпанку. «Повернуться люди» – їх друге відео.

SPOKUSY – це проєкт відомого в українській неформальній тусовці Ігора Черепанова, фронтмена метал-гурту AGHIAZMA, організатора численних столичних рок-вечірок та артдиректора декількох клубів та Алекса Дарієна – надзвичайно талановитого вокаліста гурту Layuchi Kvity.

Відеокліп SPOKUSY «Повернуться люди» був знятий під час великого благодійного концерту в Києві в Opera Concert Hall та підготовки до нього. На цьому концерті, організованому Musicians Defend Ukraine, разом із відомим гуртом Epolets SPOKUSY збирали кошти на автомобілі для ЗСУ.

Завдяки туру, в рамках якого проходив цей концерт, вдалось зібрати гроші, щоб купити і передати бійцям на нуль три автомобілі, – згадують хлопці. – Це був наш перший концерт, і ми його пам'ятатимемо ще довго. Повний зал кипів і ревів, відчувалась атмосфера чогось фантастичного. Люди повернулись, зустрілись, насолоджувались музикою і одне одним – саме так, як співається у пісні.

За пультом на концерті стояв Євген Корольов – український музичний звукорежисер. Цей хлопець в перші дні війни пішов на фронт, де отримав осколкове поранення, довго лікувався і вперше повернувся до улюбленої справи – звукорежисури – саме під час цього концерту.

Зараз він знов планує повертатись на фронт, бо війна не може чекати!

Режисер відео «Повернуться люди» – Андрій Коротич, відомий своїми роботами для Aghiazma, «Обійми Дощу», GrimFaith, а також зйомками для Sanahunt, Helen Marlen та інших українських fashion-брендів. Саме він знімав дебютний кліп SPOKUSY «ORDLO».

Пісня «Повернуться люди» – звернення до людей, що були змушені виїхати за кордон через повномасштабну війну. Ця пісня має особливе емоційне забарвлення, бо саме в ній наше звернення до всіх українців, яких зараз поряд немає з нами, але які прагнуть повернутися до свого народу на свою Батьківщину і жити у мирі.

18 лютого SPOKUSY проведуть благодійний концерт у Києві з метою збору коштів для підтримки безкоштовного хостелу для біженців війни LvivHost, що працює майже з початку повномасштабної війни у Львові.