Співачка DARA молиться за Україну в новому кліпі

Режисером відео став Олег Пилипенко, у Києві зйомкою керував Євген Лесневський та оператор Антон Коломієць, оператором дрона виступив Олександр Шкурдюк.

Головна ідея відео – показати силу світла і життя в найтемніші часи, коли в Україні йде повномасштабна війна з ворогом. Але ми обов’язково переможемо, бо з нами сила світла, всіх богів та людей. Світло завжди перемагає темряву! – ділиться співачка DARA.

Зйомки відео тривали два місяці (грудень, січень) та пройшли в трьох країнах – Україні, Данії та Швейцарії. Саме сила світла та його перемога над темрявою – наскрізна нитка, що поєднує всі локації в єдину історію.

В Києві зняті кадри повного блекауту та показані люди, що пережили бойові дії, та військові, що обороняють нашу Батьківщину. Саме сила цих людей принесе Україні найшвидшу перемогу та світло. Одним із героїв цих сцен став старший сержант Яковенко Едуард Валентинович з окремої стрілецької роти, 112-та бригада територіальної оборони.

У Данії команда режисера зняла кадри з маяком, що є уособленням світла, а у Швейцарії – бурхливу воду неподалік від Рейнського водоспаду, що стала символом життя.

Своєю піснею та кліпом я ще раз хотіла привернути увагу всього світу до подій, що відбуваються в Україні. Показати наших героїв, захисників і людей, які мають величезну силу та переможуть ворога, – говорить DARA.

Цей кліп є нашою спробою показати світові, що незважаючи на труднощі, життя в Україні триває, і це життя добрих і світлих людей. Ми хочемо нагадати, що в будь-якій важкій ситуації світло завжди перемагає темряву, і надія завжди залишається, – додає режисер кліпу Олег Пилипенко.

Співачка DARA – не нове ім’я на українській сцені. Після участі в попколективах та сольної кар’єри артистка взяла творчу паузу. Але як мисткиня не змогла не відреагувати на події в Україні, тому повернулася до музичної творчості з ліричною баладою «Заплакала ікона».