Віталій Козловський поділився новою історією кохання – відео

Віталій Козловський розповів відверту історію почуттів у новому відео «Про нас».

За словами артиста, саме кохання в темні часи не дає опустити руки і мотивує щоденно.

У відео є сцени, які відбувалися на льодовій поверхні Київського водосховища, особливо обережно знімали кадри з віолончелісткою – лід починав танути, а вона в нетривіальному образі, разом з інструментом знаходилась на чималій відстані від берега на тонкій кризі.

Віталій Козловський виступив режисером кліпа у творчому тандемі з Володимиром Колосом.

Авторами пісні «Про нас» є закохане молоде подружжя Сергій та Катерина Тумановські. Для них композиція має особливий сенс – адже під час роботи над нею вони дізналися про те, що їхню сім’ю очікує поповнення.

У темні часи захотілось заспівати про світле... про нові душевні перспективи... про любов. Адже цінність цього почуття сьогодні ми розуміємо як ніколи. Хід нашого життя змінився, точку неповернення пройдено, нова історія вже пишеться тут і зараз, – говорить Віталій Козловський.