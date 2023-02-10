Український співак YOGEN зачарував українців своїм кліпом на трек «5 хвилин»

YOGEN випустив новий трек та музичне відео про кохання.

Молодий український співак YOGEN анонсував вихід кліпу на свій новий трек «5 хвилин». Динамічна хореографія, запальний вокал та неземний вайб – це далеко не все, що заворожить слухача. Музичне відео стане доступне на платформі YouTube вже 10 лютого.

Пісня «5 хвилин» сповна просякнута почуттям закоханості. При її прослуховуванні виникає бажання нестримно танцювати зі своєю половинкою.

Війна змусила нас цінувати кожну секунду, проведену разом із коханими, та довела, що навіть 5 хвилин можуть стати вічністю. Ця пісня про ті самі моменти, коли будь-які слова є зайвими, – ділиться артист.

Щодо кліпу, то він яскраво ілюструє сенс пісні: час, який зупиняється при зіткненні поглядів, мурашки, що бігають шкірою під час обіймів, і неповторна магія кохання. Окрім запальної хореографії та потужної енергетики артиста музичне відео «підкуповує» ще й нуарними кадрами закоханої пари.

Трек написав популярний хітмейкер Андрій Безкровний. А ось саундом зайнявся відомий саунд-проюсер Вадим Лисиця. Екранізацію ж пісні «5 хвилин» виконав молодий режисер Олександр Каверін (KARA PRODUCTION). Щодо релізу, то він відбудеться завдяки підтримці музичного лейбла FOXLAB, який займається просуванням молодих артистів.

YOGEN – український співак, який вже встиг одержати безліч нагород на фестивалях, серед яких: «Перші ластівки», «Співограй», «Веселка над Тисою», «Шекіленд» і «Кришталевий Жайвір». Ба більше, співак став фіналістом телевізійного шоу «Х-Фактор». Та і це не все, адже YOGEN ще й екссоліст гурту Lucky4. Співак також відомий амбасадор популярних українських брендів, зокрема ANDRE TAN MAN.