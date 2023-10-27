Співачка Ne Ta презентувала новий сингл: продовження власної історії кохання

27 жовтня 2023 15:12 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співачка Ne Ta презентувала новий сингл: продовження власної історії кохання
Співачка Ne Ta презентувала новий сингл: продовження власної історії кохання
Пресслужба

Тетяна Нестеренко, яка нещодавно розпочала свою музичну кар’єру під псевдонімом Ne Ta, як і обіцяла, продовжує працювати над записом власних пісень.

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Трек «Вогонь і вода», на відміну від дебютного синглу, має протилежний настрій і розповідає про особистий період в житті дівчини після завершення стосунків. 

Цей сингл про мій внутрішній стан останніми місяцями. Зараз я зосереджена на улюбленій справі і продовжую шукати власний стиль у музиці, –  розповідає Ne Ta.

Також співачка поділилась в соцмережах, що цього разу довірилась новому саунд-продюсеру. Ним став Максим Бараник, який працював над деякими хітами Михайла Панчишина («Ptashkin»). Тому, на відміну від першого синглу «Давай кохати», в аранжуванні тепер з'явились наживо записані музичні інструменти, які підкреслили настрій треку.

Дівчина зізнається, що поки не зосереджується на особистому житті і повністю сфокусована на творчості та навчанні. 

Дуже хочу встигнути до кінця цього року зробити ще один прекрасний і добрий сингл, але маю декілька демок про кохання, – додає Ne Ta.

Сингл «Вогонь і вода» вже доступний на всіх музичних платформах.

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