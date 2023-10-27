Співачка Ne Ta презентувала новий сингл: продовження власної історії кохання
Тетяна Нестеренко, яка нещодавно розпочала свою музичну кар’єру під псевдонімом Ne Ta, як і обіцяла, продовжує працювати над записом власних пісень.
Цей сингл про мій внутрішній стан останніми місяцями. Зараз я зосереджена на улюбленій справі і продовжую шукати власний стиль у музиці, – розповідає Ne Ta.
Також співачка поділилась в соцмережах, що цього разу довірилась новому саунд-продюсеру. Ним став Максим Бараник, який працював над деякими хітами Михайла Панчишина («Ptashkin»). Тому, на відміну від першого синглу «Давай кохати», в аранжуванні тепер з'явились наживо записані музичні інструменти, які підкреслили настрій треку.
Дівчина зізнається, що поки не зосереджується на особистому житті і повністю сфокусована на творчості та навчанні.
Дуже хочу встигнути до кінця цього року зробити ще один прекрасний і добрий сингл, але маю декілька демок про кохання, – додає Ne Ta.
Сингл «Вогонь і вода» вже доступний на всіх музичних платформах.