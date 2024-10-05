Співак ALEKSEEV здивував новим треком та зовнішним виглядом

ALEKSEEV у самостійному плаванні випустив новий трек.

ALEKSEEV випустив новий мотивуючий сингл і представив його у дещо незвичному для себе музичному стилі. «Наодинці танці» – танцювальний трек, але з характерним для Микити романтичним присмаком.

У цій пісні я звертаюся до дівчат зі словами підтримки, мотивую їх бути сильними і, не зважаючи на можливу безвихідь і складні обставини, не ставати черствими, зберігати в серці доброту, людяність і чуйність. Хоч це і новий період у моєму особистому житті і творчості, попри те не вважаю, що в цій пісні я зовсім інший. Як і раніше, співаю про кохання, намагаюся бути чуттєвим і сентиментальним, яким в принципі і є насправді. Сподобалося експериментувати зі звуком та стилем, тепер у самостійному плаванні я можу собі це дозволити. Дякую великій кількості людей, я б сказав, рекордній, хто мені допомагав з цим релізом. Далі більше,.. – прокоментував вихід треку співак.

В новій роботі неможливо окрім музичного експерименту не помітити зовнішні зміни співака, які подекуди викликали шокову реакцію у прихильників ALEKSEEV. Вічний меланхолік-брюнет танцює, будучи блондином…

«Наодинці танці» – мотивуючий трек, який стане підтримкою для багатьох дівчат, комусь вкаже правильний шлях, когось просто розважить і порадує своїм неординарним вайбом.