Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»

25 жовтня 2024 13:01 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»
Гурт Dubky презентує новий трек «Не забувай»
пресс-служба

Сьогодні гурт Dubky офіційно презентує свій п'ятий трек «Не забувай», який обіцяє зачепити слухачів своєю емоційністю та глибоким змістом.

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Це композиція, у якій кожен може впізнати себе, а її теми пам'яті, любові та страху втрати знаходять відгук у серцях.

«Не забувай» – пісня про спогади, щасливі моменти і важливість зберігати вірність коханню, навіть коли воно під загрозою зникнення. У композиції поєднуються романтичні та ностальгічні нотки, що роблять її особливо близькою для кожного слухача.

Цей реліз є важливою віхою у творчості Dubky, адже їхній найперший трек «Не любиш» одразу став хітом і завоював серця слухачів, відкривши гурту шлях до популярності.

Учасниками гурту є автори власних пісень – Андрій Гроза та Артем Velik, які вкладають у свою музику особисті переживання та щирі емоції. Вокальне продюсування для нового треку здійснив Дядя Вадя, соліст гурту Mozgi, що додало нових відтінків звучанню композиції.

Самі учасники гурту кажуть: «Ми не очікували, що ця пісня виявиться настільки життєвою, адже її створення було спонтанним. Однак тепер ми розуміємо, що вона зачепить багатьох».

Dubky повернулися після короткої паузи і знову готові дивувати своїх фанатів. Пісня «Не забувай» – це черговий доказ того, що їхня музика завжди залишається простою, щирою і справжньою.

Новий трек вже доступний на всіх цифрових платформах.

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