Новий гурт DUBKY презентував дебютний сингл «Не любиш»

8 грудня 2023 11:24 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Новий гурт DUBKY презентував дебютний сингл «Не любиш»
Гурт DUBKY
Пресслужба

Світ української музики розширюється з виходом дебютного треку «Не любиш» від нового українського поп-гурту DUBKY.

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Гурт DUBKY представляє свіжий погляд на українську музичну сцену, впроваджуючи еклектронне поєднання поп, бітів та національних мотивів у своєму синглі «Не любиш». Цей твір знаходить своє місце у стилі поп-денс-фолк, де енергійна динаміка сучасного звучання поєднується з народним колоритом.

Гурт DUBKY створили двоє талановитих хлопців – це Артем Вєлік та Андрій Гроза. Гурт не лише музичний проєкт, а й трансформація у вишукану танцювальну музику. 

Артем відзначається створенням якісного та стильного саунду, тоді як вокал Андрія надає трекам неповторного звучання.

Андрій Гроза пояснює, що процес написання пісні «Не любиш» був невимушеним та натхненний спілкуванням у студії, де тема кохання стала основною ідеєю для їхнього творчого витоку. 

Відзначаючи це не лише історіями про невзаємне кохання, він запевняє, що слухачі знайдуть у цих історіях місце для радісного завершення.

Молоді та амбіційні музиканти вірять, що їхня творчість стане невід'ємною частиною української культури, адаптованою для сучасного покоління. Вони прагнуть стати постійними супутниками українських святкувань, і їхній сингл «Не любиш» обіцяє слухачам новий рівень відчуттів в області поп-музики. 

Запрошуємо вас включити цей трек та насолодитися хвилею свіжості в українському музичному просторі!

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Новий гурт DUBKY презентував дебютний сингл «Не любиш»
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