Панас Буйний присвятив пісню фанаткам
Панас Буйний оспівує вогняних українських жінок в новій пісні.
ЇЇ перша назва була «Коханець-поганець», але побачивши моїх фанаток на концерті, я зрозумів, що «поганцями» не варто бути, а варто оспівувати жіночу красу. Які вогняні жіночки у нас в Україні. Тому і вийшов приспів «Жіночка золота!», – ділиться співак.
Пісня «Жіночка» присвячена не комусь конкретно, а тому, що справжні кохані і золоті зовсім поруч і не треба шукати невідомо чого. Потрібно дивитись ближче, і можливо кохання не так далеко, як ти гадаєш.
Нехай кожен для себе відчує цю пісню. Хтось побачить нерозділене кохання, хтось оду жінкам, а хтось навіть пісню про повій, – коментує зірка.
У співака дуже багато планів на прийдешній рік.
У нас все досить щільно. Готуємо прем'єру концертного відео з першого сольника. На наступний рік вже заплановано випуск нових пісень і концертний тур, – розповідає Панас Буйний.