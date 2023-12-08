Панас Буйний присвятив пісню фанаткам

8 грудня 2023 11:08 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Панас Буйний присвятив пісню фанаткам
Панас Буйний
Пресслужба

Панас Буйний оспівує вогняних українських жінок в новій пісні.

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Панас Буйний розповідає, що пісня «Жіночка» була написана ще 2020 року та мала іншу назву. 

ЇЇ перша назва була «Коханець-поганець», але побачивши моїх фанаток на концерті, я зрозумів, що «поганцями» не варто бути, а варто оспівувати жіночу красу. Які  вогняні жіночки у нас в Україні. Тому і вийшов приспів «Жіночка золота!», – ділиться співак.

Пісня «Жіночка» присвячена  не комусь конкретно,  а тому, що справжні кохані і золоті зовсім поруч і не треба шукати невідомо чого. Потрібно дивитись ближче, і можливо кохання не так далеко, як ти гадаєш.

Нехай кожен для себе відчує цю пісню. Хтось побачить нерозділене кохання, хтось оду жінкам, а хтось навіть пісню про повій, – коментує зірка. 

У співака дуже багато планів на прийдешній рік. 

У нас все досить щільно. Готуємо прем'єру концертного відео з першого сольника. На наступний рік вже заплановано випуск нових пісень і концертний тур, – розповідає Панас Буйний.

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