Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці

8 листопада 2024 15:41 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці

Співачка Uliana Royce презентує новий сингл «Саме той», який супроводжується вражаючим кліпом, що досліджує внутрішні конфлікти та пошук справжнього «я». Головну чоловічу роль у відео зіграв музикант Олег Скрипка.

Читайте такожVLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Пісня «Саме той» розповідає про вибір між слідуванням своїм бажанням і прийняттям нав'язаних суспільством стереотипів. Це історія дівчини, яка опиняється на роздоріжжі між свободою жити на повну або підкоритися обмеженням. Співачка передає важливий меседж: справжнє щастя настає тоді, коли ти приймаєш життя без постійного аналізу та вагань.

Ми часто зациклюємося на тому, що слід зробити правильний вибір, але справжня свобода – це прийняття життя таким, як воно є, без обмежень та страхів, – ділиться Uliana Royce.

У кліпі Uliana Royce демонструє подвійне життя своєї героїні, де два паралельні світи особистого життя зіштовхуються, спонукаючи до вирішального вибору. Однак головний посил у тому, що справжня свобода полягає не у виборі, а в насолоді моментом і повній відмові від упереджень.

Зйомки кліпу відбувалися на різних локаціях з великою кількістю акторів масових сцен, а головну чоловічу роль виконав легендарний музикант Олег Скрипка. Його участь у музичному відео додає глибини та змістовності до сюжету, допомагаючи підкреслити загальну ідею пошуку гармонії та балансу в житті.

Цей кліп – про боротьбу між бажаннями бути собою і залежністю від думки суспільства, між тим, ким ми хочемо бути, і тим, ким нас хоче бачити світ. Ми вирішили показати цю боротьбу через подвійне життя героїні, щоб кожен зміг відчути цей внутрішній конфлікт, – зізнається співачка.

З новим синглом «Саме той» артистка продовжує транслювати свій новий музичний стиль, створюючи музику, що надихає на зміни і самовираження. Ця пісня є нагадуванням про важливість вибору на користь свободи і щастя, незважаючи на зовнішні обмеження. Трек вже доступний на всіх музичних платформах.

Читайте TV.ua в Google.News

Матеріали на тему

Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи
Події

Фільм «Буча» представили в Києві: історія про мужність і людяність у найтемніші часи
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Меломан

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
«Конклав»: інтриги Ватикану
Прем'єри

«Конклав»: інтриги Ватикану
Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
Новини

Віктор Андрієнко розповів, як серіал «Зв’язок» об’єднав глядачів по всьому світу
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима

Ведуча «Кохання на виживання» Лєра Товстолєс розповіла про економію та стосунки з грошима
«Конклав»: інтриги Ватикану

«Конклав»: інтриги Ватикану
Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

Популярне відео

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»

Нікіта Кісельов та SKYLERR презентують новий спільний трек «У волоссі осінь»
VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних

VLADA K презентує «All About You» – проникливу пісню про незабутні моменти та важливість рідних
Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці

Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці
Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»

Співачка iSKra презентує новий трек «Світло софітів»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK