Олега Скрипку застукали у ліжку з молодою співачкою – подробиці

Співачка Uliana Royce презентує новий сингл «Саме той», який супроводжується вражаючим кліпом, що досліджує внутрішні конфлікти та пошук справжнього «я». Головну чоловічу роль у відео зіграв музикант Олег Скрипка.

Пісня «Саме той» розповідає про вибір між слідуванням своїм бажанням і прийняттям нав'язаних суспільством стереотипів. Це історія дівчини, яка опиняється на роздоріжжі між свободою жити на повну або підкоритися обмеженням. Співачка передає важливий меседж: справжнє щастя настає тоді, коли ти приймаєш життя без постійного аналізу та вагань.

Ми часто зациклюємося на тому, що слід зробити правильний вибір, але справжня свобода – це прийняття життя таким, як воно є, без обмежень та страхів, – ділиться Uliana Royce.

У кліпі Uliana Royce демонструє подвійне життя своєї героїні, де два паралельні світи особистого життя зіштовхуються, спонукаючи до вирішального вибору. Однак головний посил у тому, що справжня свобода полягає не у виборі, а в насолоді моментом і повній відмові від упереджень.

Зйомки кліпу відбувалися на різних локаціях з великою кількістю акторів масових сцен, а головну чоловічу роль виконав легендарний музикант Олег Скрипка. Його участь у музичному відео додає глибини та змістовності до сюжету, допомагаючи підкреслити загальну ідею пошуку гармонії та балансу в житті.

Цей кліп – про боротьбу між бажаннями бути собою і залежністю від думки суспільства, між тим, ким ми хочемо бути, і тим, ким нас хоче бачити світ. Ми вирішили показати цю боротьбу через подвійне життя героїні, щоб кожен зміг відчути цей внутрішній конфлікт, – зізнається співачка.

З новим синглом «Саме той» артистка продовжує транслювати свій новий музичний стиль, створюючи музику, що надихає на зміни і самовираження. Ця пісня є нагадуванням про важливість вибору на користь свободи і щастя, незважаючи на зовнішні обмеження. Трек вже доступний на всіх музичних платформах.