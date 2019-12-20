Гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

20 декабря 2019 13:50 Алла Лысак
Гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 декабря 2019 года, субботу.
Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).                 

Гороскоп Овен. Не время высказывать свое мнение навязчиво и слишком активно. Вас обязательно услышат, но необходимо выбрать для этого более благоприятное время.

Читайте такжеГороскоп на неделю с 20 по 26 ноября 2017 для всех знаков Зодиака
Гороскоп Телец. Вы сумеете достигнуть поставленного результата, если не опустите руки, когда судьба захочет проверить вас на прочность. 

Гороскоп Близнецы. Выбирайтесь из уютного кресла и отправляйтесь на прогулку или даже в путешествие. День сулит вам много приятных впечатлений!

Гороскоп Рак. Сегодня вам нельзя медлить, если поступает интересное предложение, соглашайтесь без лишних сомнений. 

Гороскоп Лев. Звезды советуют вам подождать удобного момента и рассказать миру о своих талантах в нужной ситуации. Брать на себя инициативу не следует. 

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на Ноябрь 2017
Гороскоп Дева. Вы будете заняты делами и поручениями, это поможет вам оставить позади переживания, из-за которых вы не могли сосредоточиться. 

Гороскоп Весы. Астрологи рекомендуют отбросить страхи, которые не дают вам сделать первый шаг в отношениях.

Гороскоп Скорпион. Близкие люди в этот день станут щитом между вами и неприятностями, обязательно уделите общению с ними свое время. 

Гороскоп Стрелец. Проведите день, как вы сами хотите, не слушайте советов со стороны. Ведь только вы знаете свои истинные желания. 

Читайте такжеНазваны самые талантливые знаки Зодиака
Гороскоп Козерог. Благоприятное время для разговора с начальником о ваших перспективах. Если до этого вы грустили, то сегодня снова вернетесь в нормальное состояние. 

Гороскоп Водолей. Не исключено, что сегодня вы впервые задумаетесь о смене работы. А если уже думали, то именно в субботу вы, вероятно, примете решение. 

Гороскоп Рыбы. Вы сможете показать свои умения окружающим, доказать всем, что на вас можно положитьс

Облако тегов

гороскоп

Материалы по теме

Гороскоп на 20 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 19 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 19 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 18 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 18 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 18 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 18 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских

Илона Гвоздева впечатлила сексуальным танцем под трек Насти Каменских
Новогодний салат с тунцом (рецепт)

Новогодний салат с тунцом (рецепт)
Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019

Х-фактор-10: кто покинул шоу в 3 прямом эфире от 14.12.2019
Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Популярное видео

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

Топ-модель по-украински: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)

Готовим вместе: блюда из крабовых палочек (эфир от 15.12.2019)
МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)

МастерШеф-9: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.12.2019)
Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)

Х-фактор 10 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2019)
tv.ua