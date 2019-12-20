Гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 21.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 21 декабря 2019 года, субботу.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Не время высказывать свое мнение навязчиво и слишком активно. Вас обязательно услышат, но необходимо выбрать для этого более благоприятное время.

Вы сумеете достигнуть поставленного результата, если не опустите руки, когда судьба захочет проверить вас на прочность.

Гороскоп Близнецы. Выбирайтесь из уютного кресла и отправляйтесь на прогулку или даже в путешествие. День сулит вам много приятных впечатлений!

Гороскоп Рак. Сегодня вам нельзя медлить, если поступает интересное предложение, соглашайтесь без лишних сомнений.

Гороскоп Лев. Звезды советуют вам подождать удобного момента и рассказать миру о своих талантах в нужной ситуации. Брать на себя инициативу не следует.

Вы будете заняты делами и поручениями, это поможет вам оставить позади переживания, из-за которых вы не могли сосредоточиться.

Гороскоп Весы. Астрологи рекомендуют отбросить страхи, которые не дают вам сделать первый шаг в отношениях.

Гороскоп Скорпион. Близкие люди в этот день станут щитом между вами и неприятностями, обязательно уделите общению с ними свое время.

Гороскоп Стрелец. Проведите день, как вы сами хотите, не слушайте советов со стороны. Ведь только вы знаете свои истинные желания.

Благоприятное время для разговора с начальником о ваших перспективах. Если до этого вы грустили, то сегодня снова вернетесь в нормальное состояние.

Гороскоп Водолей. Не исключено, что сегодня вы впервые задумаетесь о смене работы. А если уже думали, то именно в субботу вы, вероятно, примете решение.

Гороскоп Рыбы. Вы сможете показать свои умения окружающим, доказать всем, что на вас можно положитьс