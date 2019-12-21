Гороскоп на 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 22.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 22 декабря 2019 года, воскресенье.

Знак месяца — Стрелец (23 ноября - 22 декабря).

Гороскоп Овен. Не переживайте о многих незначительных хлопотах и трудностях, сегодня некоторые из них исчезнут сами по себе, вы сможете выдохнуть!

Вам рекомендуется проявлять исключительную доброжелательность к новым знакомым. Кто знает, может вы встретили своего будущего лучшего друга!

Гороскоп Близнецы. Будьте готовы к приятным неожиданностям со стороны любимого человека. И даже если сюрприз не придется вам по вкусу, сделайте вид, что именно об этом вы и мечтали.

Гороскоп Рак. В первой половине дня вы будете заняты рабочими делами, а вечером, вероятно, примете у себя дома гостей издалека.

Гороскоп Лев. Жизнь несправедлива, возможно, вы убедитесь в этом по собственному опыту. Но астрологи не рекомендуют вешать нос, вечером вам предстоит интересная встреча.

Рекомендуем прислушиваться к своей интуиции, а для достижения успеха выбирать окольные пути.

Гороскоп Весы. Вы ощутите поддержку влиятельного человека, вторая половина дня порадует вас финансовыми поступлениями. Не исключено, что вы импульсивно решите отправиться на шоппинг!

Гороскоп Скорпион. Ваш долговременный труд может принести вам сегодня конкретные результаты. Не исключено, что они будут подкреплены финансами.

Гороскоп Стрелец. Ваши мысли будут кружить вокруг человека, с которым вы захотите завести романтическое знакомство.

Астрологи советуют уделить время себе, сделать гимнастику, в том числе дыхательные упражнения. Вам действительно нужно проветрить голову.

Гороскоп Водолей. Посмотрите глубже, оцените любимого человека по душевным качествам, а не по внешнему виду.

Гороскоп Рыбы. Многие представители знака ощутят сегодня любовь с первого взгляда. Но не факт, что знакомство перерастет во что-то серьезное.