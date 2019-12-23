Лунный календарь: гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

23 декабря 2019 20:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 24 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Во вторник Луна окажется под влиянием знака Зодиака Стрелец.

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Лунный Стрелец позволяет нам мечтать, думать о будущем, верить в лучшее и начинать реализовывать самые смелые желания. Астрологи призывают рисковать и не сомневаться в себе, этого будет достаточно для успеха. 

К слову, бюрократические операции в ближайшие дни будут проходить на удивление быстро.   

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Двадцать восьмой лунный день подходит для дел, которые мы называем бытовыми и повседневными. Ремонт автомобиля, перестановка в комнате или заготовка подарков на Новый год пройдут гладко и без нервов. Также в этот день рекомендуется слушать советы старших и более опытных людей.

В личных отношениях недопонимание можно устранить разговоров.

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