Лунный календарь: гороскоп на 24 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака
23 декабря 2019 20:00
Лунный гороскоп на 24 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Во вторник Луна окажется под влиянием знака Зодиака Стрелец.
Лунный Стрелец позволяет нам мечтать, думать о будущем, верить в лучшее и начинать реализовывать самые смелые желания. Астрологи призывают рисковать и не сомневаться в себе, этого будет достаточно для успеха.
К слову, бюрократические операции в ближайшие дни будут проходить на удивление быстро.
В личных отношениях недопонимание можно устранить разговоров.