Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

23 декабря 2019 19:00 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 23 по 29 декабря 2019 года для всех знаков Зодиака: о чем нас предупреждают астрологи.

ОВЕН (21.03-20.04)

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Включайте интуицию - она поможет обнаружить все подводные камни, особенно в денежной сфере. В четверг и пятницу можно запланировать важные встречи, не откладывая на следующий год. А еще не помешает отдаться творчеству - например, посетить арт-мастер-класс.

Любовь. Не тратьте все время на предновогодние хлопоты - позвольте себе романтический вечер.

Здоровье. Если отправляетесь на снежный курорт, берегитесь травм.

Финансы. Не спешите расставаться с полученными сейчас деньгами.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Уделите больше внимания семье и быту, чтобы встречать Новый год без ссор и неурядиц. Скорее всего, именно у вас настолько хорошее настроение, что можете поделиться им с окружающими. А подзарядиться поможет неспешный шопинг в одиночку, идеальный день - среда.

Любовь. Новое знакомство может оказаться не только деловым…

Здоровье. Остерегайтесь излишней усталости, чтобы не расхвораться.

Финансы. Рискованные затеи позволяйте себе только при полной уверенности в успехе.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Чтобы создать праздник для других, вы сделали достаточно. Возможно, даже выполнили дополнительную работу. Теперь уделите время себе. Поручите оставшиеся дела родным или сослуживцам, а сами отправляйтесь в салон красоты - пора позаботиться о собственной внешности.

Любовь. Самые романтические дни - среда и пятница.

Здоровье. Последуйте простым ЗОЖ-рекомендациям: сон, прогулки, упражнения для памяти.

Финансы. Удачны сделки, заключенные в четные дни недели.

РАК (22.06-22.07)

Давно преследовавшие опасения могут оправдаться, постарайтесь сохранять выдержку. Основное внимание уделите рабочим вопросам, тем более вам могут поручить важное задание, где сумеете показать себя. А по дому охотно помогут родные и близкие.

Любовь. Прекрасному полу захочется флиртовать напропалую - но помните о последствиях.

Здоровье. Не забывайте: вредные привычки ухудшают работу иммунитета.

Финансы. Предпраздничные покупки обещают быть выгодными.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Те, кто переживал непростые времена, может вздохнуть спокойно - фортуна снова разворачивается к вам лицом. Теперь можно позволить себе расслабиться, встретиться с друзьями или с кем-то познакомиться. Но не упустите шанс выиграть конкурентную гонку!

Любовь. Излишняя откровенность с новым знакомым нежелательна.

Здоровье. Запланируйте визит к стоматологу.

Финансы. Не стоит ни с кем обсуждать свое материальное положение.

ДЕВА (24.08-23.09)

Подходящие дни для разрешения всех эмоциональных вопросов - благодарностей окружающим и судьбе, прощений, примирений и, увы, прощаний. Это касается не только внешнего мира - выходные посвятите общению с собой.

Любовь. Есть смысл поискать интересного человека на корпоративе.

Здоровье. Полезно перейти на разгрузочный рацион, особенно если склоны к набору веса.

Финансы. Можно приобретать все для дома и, собственно, дом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Внимания потребует жилище - кто-то отделается генеральной уборкой, кому-то придется вызывать мастера. Однако это не повод отказываться от празднования с коллегами, если таково запланировано. Уик-энд также подходит для дружеских и семейных визитов.

Любовь. Внимание человека, который положил на вас глаз, льстит, но его надо узнать получше.

Здоровье. Контролируйте, сколько и чего съели и выпили во время застолья.

Финансы. Доверьтесь профессионалу или тому, кто лучше разбирается в подобных вопросах.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Светила проводят последнюю в этом году проверку, так что делайте все вовремя, с родными постарайтесь не ругаться и не поддайтесь искушению уйти в загул. Если помогает, составьте себе график на неделю и строго его придерживайтесь.

 

Любовь. Своего человека удастся заметить даже среди толпы на праздничном гулянии.

Здоровье. Никаких радикальных диет!

Финансы. В понедельник и четверг могут поступить интересные предложения, но они требуют проверки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Сомнения в себе и удручающий стресс могут помешать в решении вопросов, за которые сейчас отвечаете. Придумайте, как проявить свою оригинальность, - и на этом кураже все получится. Внимательно смотрите под ноги, а в не смартфон и носите удобную надежную обувь.

Любовь. Если спутник жизни загрустил, порадуйте его новогодним презентом уже сейчас.

Здоровье. Психика требует такой же заботы, как и тело. Не откладывайте.

Финансы. Полагайтесь на удачу, но не на чудо - действуйте сами.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Не упустите интересный и масштабный рабочий проект: за него придется конкурировать. Важно ничего не откладывать на последний момент. Тогда в выходные удастся отдохнуть с чистой совестью. Проведите это время дома - не пожалеете.

Любовь. Напряженный период как для состоящих в браке, так и для встречающихся - избегайте ссор.

Здоровье. Доверьте врачу подбор средств для контроля за давлением.

Финансы. Материальное положение будет стабильным, а может, и укрепится.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)

В голове рождается столько идей и планов, что не помешает записывать. Некоторые окажутся весьма плодотворными! Только не слишком заноситесь перед коллегами (пока не работаете сами на себя). Дела домашние, скорее, радуют, а если нет, то лучше справляться всей семьей.

Любовь. Держите личную жизнь в секрете.

Здоровье. Упарившись на бегу, рискуете простудиться - подбирайте правильную одежду.

Финансы. Очень приятные траты - на подарки детям.

РЫБЫ (21.02-20.03)

Вполне вероятно «обострение» деловой активности, однако любое предложение следует проверить. А к концу недели и вовсе сосредоточиться на домашних делах и финальном шопинге. Однако будьте внимательны: кто-то пожелает распускать о вас неприятные слухи.

Любовь. Тот, кто рядом, способен устроить неприятный сюрприз.

Здоровье. Непривычные блюда могут оказаться вредны для организма.

Финансы. Получив прибыль, позвольте себе задуманную крупную покупку.

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