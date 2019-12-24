Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 25.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 25 декабря 2019 года, среду.

Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).

Гороскоп Овен. Сегодня вы можете сделать больше, чем обычно. Астрологи советуют заняться делами, до которых никак руки не доходили.

Вы привыкли держать лицо, всегда быть собранным и серьезным. Наверное, вы от этого даже порядком устали, пора заняться более веселыми делами.

Гороскоп Близнецы. Стрессы могут привести к ухудшению самочувствия, справиться с дискомфортом вам помогут медикаменты и ваша способность забить на уже случившиеся неприятности.

Гороскоп Рак. Нежелательно демонстрировать свое превосходство перед окружающими, даже если на то есть основания.

Гороскоп Лев. Прислушивайтесь к тому, что говорят друзья, их советы помогут вам решить проблему, которая в последнее время занимала много ваших мыслей.

Не все планы сбудутся, некоторые придется менять из-за внезапного визита. Но ни в коем случае не показывайте свое раздражение.

Гороскоп Весы. Сегодня астрологи настоятельно советуют бороться до конца. Едва вы решите сдаться, как появится вариант выхода из ситуации, но воспользоваться им вы уже не сможете.

Гороскоп Скорпион. Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову.

Гороскоп Стрелец. Вам хочется перемен, но для их реализации наступает не самое благоприятное время. Попробуйте утешить себя каким-нибудь кулинарным экспериментом.

Не стройте планы на этот день, с самого утра вы поймете, что отдых является лучшей стратегией на среду.

Гороскоп Водолей. Вам придется приложить усилия, чтобы чего-то добиться. Удача улыбнется тем, кто не бросит дело после первой неудачной попытки.

Гороскоп Рыбы. Не изматывайте себя сегодня, побольше отдыха, поменьше стрессов... И праздничное настроение тут же появится!