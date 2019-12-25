Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 26.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 26 декабря 2019 года, четверг.

Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).

Гороскоп Овен. Красноречие позволит вам добиться многого, поэтому смело общайтесь даже с незнакомыми людьми.

Звезды рекомендуют оставить самые сложные задачи на конец недели, а в четверг как следует отдохнуть и восстановить силы.

Гороскоп Близнецы. Придерживайтесь ритма, который ранее сами определили для себя в качестве идеального.

Гороскоп Рак. Проблемы с документами и связью могут превратить в мучение вашу командировку, так что подготовьтесь к возможным неприятностям.

Гороскоп Лев. Астрологи призывают вас меньше времени уделять окружающим и больше думать о себе, своих планах на будущее, мечтах.

Травяной чай с утра не будет лишним, он позволит успокоить нервы и снять напряжение.

Гороскоп Весы. Держите руку на пульсе, даже если неприятности появляются ежечасно. Ваша главная задача состоит в том, чтобы не потерять контроль!

Гороскоп Скорпион. Не советуют астрологи спорить с руководством, не исключено, что ваша позиция окажется проигрышной.

Гороскоп Стрелец. Если отказываете, то тактично, чтобы не испортить отношения с человеком из-за сиюминутного порыва. А сегодня вам, вероятно, придется говорить "нет" в ответ на предложения о сотрудничестве.

Внимательно относитесь к людям, которые вам дороги, а также не забывайте мониторить состояние финансов.

Гороскоп Водолей. Быстрая реакция на смену событий поможет вам первым добраться до интересного предложения и воспользоваться им!

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь избежать общения с людьми, которые относятся к вам по разным причинам недоброжелательно.