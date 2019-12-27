Гороскоп на 28 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 28.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 28 декабря 2019 года, субботу.

Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).

Звезды призывают вас максимально взвешенно подойти к анализу текущей финансовой ситуации, чтобы получить достойную прибыль в будущем.

Гороскоп Телец. Вы будете много общаться с людьми, получите интересные советы, да и сами поможете окружающим важными рекомендациями.

Гороскоп Близнецы. К сожалению, сегодня не приходится рассчитывать на прибыль: если учесть ваши планы, можно и в минус уйти.

Могут возникнуть небольшие проблемы с работой, потому как вы никак не можете на ней сосредоточиться, думая о личных взаимоотношениях.

Гороскоп Лев. Астрологи советуют заняться накоплением сил, перенести все важные дела на следующую неделю и посвятить время любимому делу.

Гороскоп Дева. Здоровье напомнит о себе, если вы сами не начнете о себе заботиться, также есть риск травм, будьте осторожны!

Гороскоп Весы. Сегодня можете решиться на шаг, который давно обдумывали, звезды благоволят вашему успеху.

. Астрологи полагают, что день пройдет хорошо, если вы не будете переживать из-за мелких неприятностей.

Гороскоп Стрелец. Рискованные финансовые операции, спонтанные приобретения могут лишить вас возможности отпраздновать в достатке. Постарайтесь вложиться в заранее оговоренный бюджет.

Гороскоп Козерог. На работе возможны хлопоты и споры, которые не сделают атмосферу приятнее. Но вам следует держаться в стороне от конфликтов, которые вас не касаются.

Гороскоп Водолей. Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории.

Гороскоп Рыбы. На работе год для вас закончится приятными новостями, возможно, даже появится повод отпраздновать продвижение по службе.