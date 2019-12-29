Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 года для всех знаков Зодиака: о чем нас предупреждают астрологи.

ОВЕН (21.03–20.04)

Есть риск, что прямо от праздничного стола придется переместиться к рабочему, особенно если у вас собственное дело. Однако надежные партнеры не подведут, так что излишне не переживайте, а главное – не срывайтесь на супруге, детях, родителях…

Любовь. Делайте ставку на искренность и чувство юмора.

Здоровье. Перед поездкой, особенно дальней, пройдите осмотр и не забудьте страховку.

Финансы. В пятницу может снизиться внимание – лучше, чтобы документы проверил кто-то еще.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Постарайтесь не перенапрягаться – ни в спортзале, ни в быту, ни в разудалых празднованиях. Это может отрицательно сказаться на иммунитете. Позвольте себе пассивный отдых – с книгой или научно-популярным сериалом.

Любовь. В самую волшебную ночь напомнят о себе прежние чувства.

Здоровье. Следите за температурой тела – повышенная может быть неприятным симптомом.

Финансы. Заслуженное повышение статуса или зарплаты станет новогодним сюрпризом.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Наиболее рисковой представляется сфера информации, сведений, новостей, слухов… Ситуация может быть для вас и положительной, и отрицательной. Стоит дать себе время, чтобы все хорошо взвесить, не поддаваясь эмоциям. Для этого хороши путешествия.

Любовь. Встретив интересного человека, не форсируйте события.

Здоровье. Под угрозой дыхательная система.

Финансы. Азартные игры желанного выигрыша не принесут.

РАК (22.06–22.07)

У большинства неделя оставит самые радужные впечатления. Однако не исключено, что придется разрешить некую напряженность в отношениях (сфера может быть любой). Лучшая стратегия – честность и поиск компромисса. Это пойдет на пользу обеим сторонам.

Любовь. Сохраняйте позитивный настрой – он придаст вам обаяния.

Здоровье. Повышается вероятность травматизма.

Финансы. Можно потребовать положенную прибавку или согласиться на хорошее предложение.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Праздничная суматоха может утомлять и раздражать, особенно если гостей придется принимать у себя. Если есть возможность, лучше выбраться всем вместе в уютное заведение. И не взваливайте на себя чужие сложности. В этот Новый год можете рассчитывать на чудо!

Любовь. Что загадали, то и исполнится.

Здоровье. Грипп и прочие инфекции не дремлют.

Финансы. Вероятны крупные траты, но они только в радость.

ДЕВА (24.08–23.09)

Если не хочется беспокоиться о деньгах, нужно либо найти подработку, либо предпочесть не слишком затратные развлечения. В долги лучше сейчас не влезать. Проведите время с родными и близкими – их любовь и внимание будут особым подарком.



Любовь. Смотрите в глаза тому, кто рядом, а не тем, кто вокруг.

Здоровье. Негативную энергию можно сбрасывать в зале или на спортплощадке.

Финансы. Средств на все задуманное не хватит, контролируйте расходы.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Светила подсказывают: можете спровоцировать грандиозный скандал, не выполнив обещанное или не договорившись со всеми заинтересованными, а потом еще и настаивая на собственной правоте. Будьте сдержаннее, чтобы не рассеять возможный позитив.

Любовь. Делая предложение, не забудьте выслушать ответ.

Здоровье. Не позволяйте себе излишеств на застольях.

Финансы. Проявив себя в работе, можно напомнить начальству о повышении.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Хороший период для тех, кто работает головой, – учится или решает заковыристые вопросы. Да и остальных не оставляет праздничный кураж. В этом состоянии главное – не выболтать ничего лишнего никому постороннему. Тренируйте навыки флирта и светского общения.

Любовь. Сохраняйте разумную осторожность – полезно и одиночкам, и семейным.

Здоровье. Избегайте больших доз горячительных напитков, особенно провожая старый год.

Финансы. Все, что удастся сэкономить или заработать, лучше отложить в НЗ.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Внимания потребуют и работа, и финансы, и личная жизнь. И что удивительно, ни одна сфера неохваченной не останется. Чтобы не выгореть к концу недели, обеспечьте себе радостный праздник, а затем полноценный отдых.

Любовь. Некто покажет свое истинное лицо, и оно, скорее, понравится.

Здоровье. Позаботьтесь о работе ЖКТ.

Финансы. Если средств не хватает, лучше экономить, но у друзей не занимать.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Захочется, чтобы новая жизнь началась не у отдельно взятой личности, а у целого мира. Правда, мир (особенно в лице госслужащих и госорганов) этому воспротивится… Чтобы не растратить свою активность зря, плюньте на продуманные планы и сорвитесь во внезапный вояж.

Любовь. Давний объект интереса может оказаться меркантилен, в отличие от нового попутчика.

Здоровье. Проводя время у бассейна, следите за гигиеной стоп.

Финансы. Прислушивайтесь к новой информации в конце недели.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Даже если тянет к уединению, звезды советуют повеселиться, особенно если давно себе не позволяли. А еще разрешите себе неожиданные перемены – во внешности или образе жизни. Без оглядки на чужое мнение и чьи-то там требования!

Любовь. Выбраться подальше от дома не помешает и супругам, и тем, чье сердце свободно.

Здоровье. Не налегайте на сладости.

Финансы. Контролируйте расходы.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Велико искушение позволить праздничной суете нести вас от одной компании к другой, от магазина к ярмарке и т. д. Однако результатом будет совсем не праздничное разочарование. Не стройте грандиозных планов, но проявите немного активности, чтобы поддержать себя в тонусе.

Любовь. Тем, кто надеется на встречу, стоит навести марафет перед выходными.

Здоровье. Спа-процедуры дадут заметный эффект.

Финансы. Не зевайте – тот самый шанс совсем рядом.

