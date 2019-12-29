Гороскоп на 30 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

29 декабря 2019 14:00 Алла Лысак
Гороскоп на 30 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 30 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 30.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 30 декабря 2019 года, понедельник. 
Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).                  

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Гороскоп Овен. Вы привыкли надеяться только на себя, однако в понедельник астрологи советуют принять помощь со стороны.

Гороскоп Телец. Ваша коммуникабельность поможет завязать перспективные деловые знакомства. Не исключено, что вы заключите выгодную сделку перед самым новым годом.  

Гороскоп Близнецы. Этот день принесет дополнительные возможности для реализации ваших ближайших целей, попробуйте действовать нестандартно.

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Гороскоп Рак. Звезды советуют вам расслабиться и заниматься исключительно приятными хлопотами. Работа подождет, да и особенно продуктивной она не будет. 

Гороскоп Лев. Конец года вы можете провести на финансовом подъеме, главное, не расслабиться раньше времени, чтобы не пропустить выгодное предложение. 

Гороскоп Дева. День будет активным и об отдыхе вам придется лишь мечтать: маленькие поручения займут больше времени, чем ожидалось. 

Гороскоп Весы. Не переживайте, что финансы у вас не задерживаются, период такой!

Денежные поступления возобновятся уже в январе и дискомфорта вы не ощутите. 

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Гороскоп Скорпион. Астрологи полагают, что в понедельник вам захочется что-то изменить в своей жизни, партнер поддержит данное стремление, поэтому смело идите вперед!

Гороскоп Стрелец. Решать поставленные перед вами задачи звезды советуют исключительно креативно, применяя творческие подходы. 

Гороскоп Козерог.  Позитивный период, который отметится тем, что каждый получит то, чего ему так не хватало.

Вы можете рассчитывать на вполне реальный и существенный подарок судьбы. 

Гороскоп Водолей. Вероятны встречи со старыми друзьями или коллегами, отношения с которыми будут полностью перезагружены. 

Гороскоп Рыбы. Постарайтесь настроиться на долгий путь достижения цели, придется преодолевать преграды. 

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