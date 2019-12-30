Гороскоп на 31 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

30 декабря 2020 15:00 Алла Лысак
Гороскоп на 31 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 31 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 31.12.2019 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 31 декабря 2019 года, вторник. 
Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).                  

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Гороскоп Овен. Звезды рекомендуют вам общение в коллективе, вы сможете завести новые знакомства, показать себя с лучшей стороны, а некоторые даже увлекутся представителем противоположного пола. 

Гороскоп Телец. Вспомните о проекте, над которым вы перестали работать, так и не достигнув результата. Возможно, вам следует предпринять вторую попытку. 

Гороскоп Близнецы. Последний день года окажется достаточно напряженным, постарайтесь по мере возможностей помогать близким с новогодними хлопотами. Не исключают звезды романтическое приключение во второй половине дня. 

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Гороскоп Рак. Вам нужен отдых, вы получите удовольствие от легкомысленных забав и интересных предприятий. Оставьте рутину и суету в прошлом дне, вы заслужили это!

Гороскоп Лев. Постарайтесь провести время на открытом воздухе в первой половине дня, ближе к вечеру придется заняться подготовкой к праздникам, а друзья, неожиданно для вас, помогут в этом, сделают процесс приятным. 

Гороскоп Дева. Благоприятное время для встреч и переговоров, и друзья, и деловые партнеры будут очень удивлены вашей осведомленностью в делах. 

Гороскоп Весы. Не упустите свой шанс, удача бродит где-то рядом и уже готовится предоставить вам уникальную возможность. 

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Гороскоп Скорпион. Небольшие недоразумения с друзьями не испортят вам настроение, однако из-за эмоций вы можете решиться на экстремальный поступок, о котором потом пожалеете. 

Гороскоп Стрелец. Ни в коем случае не сидите дома, ведь судьба дарит вам уникальную возможность исполнить множество своих желаний в этот вечер. И дело не в чудесах, а в вашей феноменальной обаятельности! 

Гороскоп Козерог. Последний день года порадует вас денежными поступлениями, а родные и близкие возьмут большую часть хлопот на себя. 

Гороскоп Водолей. Проведите 31 декабря так, чтобы не жалеть потом об упущенных возможностях. Желательно позвонить старому другу.

Гороскоп Рыбы. Если чаще всего достигать успеха вам мешала нерешительность, то в этот раз проблемой может стать ваша нетерпеливость. Да, результат сразу вы не получите, но кропотливая работа на протяжении нескольких месяцев обязательно принесет результаты, в итоге вы будете довольны собой!

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