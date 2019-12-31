Гороскоп на 1 января 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 1 января 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 01.01.2020 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Узнайте свой гороскоп на 1 января 2019 года, среду.

Знак месяца — Козерог (22 декабря - 20 января).

Благоприятное время для смелых фантазий, реализации амбиций и общения с противоположным полом.

Гороскоп Телец. С самого первого дня нового года вам захочется включиться в работу. И это верное решение, вы начнете с успешной сделки.

Гороскоп Близнецы. Если вы пока не нашли свою вторую половинку, держитесь, симпатия возникнет внезапно, однако полностью вас захватит.

К вам за помощью пожалует человек, которому вы не хотите оказывать поддержку. Не следует себе пересиливать, объясните все, как есть.

Гороскоп Лев. Вы почувствуете себя очень востребованным приятелем и незаменимым другом. Но в череде просьб близких друзей не забывайте и о своих желаниях.

Гороскоп Дева. Все неприятности вы можете решить благодаря связям, которые у вас уже есть.

Гороскоп Весы. Ваши мысли будут заняты ближайшими планами, поручениями и, конечно, борьбой с конкурентами. Самые важные идеи советуем записать, они вам точно пригодятся.

. Выступите с инициативой, которая сплотит вашу семью или дружеский коллектив.

Гороскоп Стрелец. Придется заняться стабилизацией своего материального состояния, чтобы в дальнейшем не ограничивать себя в бюджете.

Гороскоп Козерог. Поддержка влиятельных людей может толкнуть вас на смелый, однако рискованный поступок. Вместе с тем, астрологи полагают, что вам нужно выбирать проторенные дороги.

Гороскоп Водолей. Не сидите на месте, старайтесь использовать максимум возможностей, все ваши усилия приблизят исполнение мечты.

Гороскоп Рыбы. За некоторые события вам придется взять на себя ответственность; неприятностей за этим не последует, даже наоборот, вашу смелость оценят по достоинству.