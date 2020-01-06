Лунный гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков Зодиака

6 января 2020 12:10 Александр Кива
Лунный гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 7 января 2020 года для всех знаков Зодиака

7 января 2020 года — Растущая Луна (вторая фаза).
Закат ↓ 5:05 • Восход ↑ 13:41

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День самоанализа. Если удастся разобрать свои ошибки и извлечь из них урок, то у вас появится реальная возможность поднять авторитет и укрепить свое положение в глазах окружающих людей. Очень вероятен всплеск творческой энергии и активности. 

Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблемы. Но если вы все обдумали заранее, то - вперед, без тени сомнения!

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Красота. 7 января смело экспериментируйте с новой стрижкой. Здоровье. Сегодня есть риск простудиться. Уход за растениями. 7 января пересаживайте вьющиеся культуры. 

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