Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на январь 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Наконец-то усилия вознаградятся – с большой долей вероятности в этом месяце вас ждет приятный бонус. Все умеете держать ситуацию под контролем, а значит, будет так, как вы и задумывали. Этот месяц будет по-настоящему волшебным.

Период в целом благоприятный – при условии, что не станете обращать внимание на мелкие неприятности. По возможности запланируйте отпуск на середину января 2020 года и отправьтесь в путешествие.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

«Спокойствие, только спокойствие», – сейчас вам очень пригодится совет Карлсона. Какой бы сложной ни была работа, которую придется выполнять, – не ропщите: совсем скоро ситуация изменится, и обязательно к лучшему!

РАК (21 июня – 22 июля)

Есть вероятность, что на работе появятся новые обязанности. Не спешите от них отказываться: скорее всего, они принесут вам не только дополнительные доходы, но и повысят статус. А чтобы расслабиться, устройте романтический загородный уик-энд.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Астрологи советуют: сейчас можете смело двигаться к достижению своей цели, не особенно считаясь с чужим мнением. Доверяйте интуиции, а не льстивым словам завистников и конкурентов.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Не отказывайтесь от предлагаемой помощи: таким образом сэкономите время и силы. А они вам пригодятся, ведь звезды обещают яркую и насыщенную личную жизнь!

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

В делах, которыми вы давно занимаетесь, наметится прогресс, а существовавшие сложности останутся в прошлом. Однако не расслабляйтесь: могут возникнуть незначительные бытовые проблемы, с которыми вы, скорее всего, справитесь до конца января.

Сейчас вероятен период затишья – наслаждайтесь спокойствием и релаксом. Однако существует вероятность попасть под чужое влияние, быть втянутым в неприятную авантюру: соблюдайте осторожность. Восстановить силы и обрести гармонию помогут занятия йогой и общение с близкими.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в январе 2020 откроют для себя новые горизонты, как профессиональные, так и финансовые. Вы выходите на другой уровень развития. Так что будьте смелее. Перемены всегда к лучшему.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Вы – на пике формы: в этом месяце ваши дела должны складываться наилучшим образом. Ловите момент и наслаждайтесь успехом! Одиноких во второй половине месяца может ждать встреча с новой любовью.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Не совершайте рискованных поступков и не торопитесь с принятием важных решений – подходящий момент еще не наступил. Посвятите этот период подведению итогов прошлого года и ревизии планов на будущее. А в свободное время уделите время близким.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

Поиск компромисса – вот ваш девиз января. Чтобы добиться успеха в делах, звезды советуют идти на уступки в спорных ситуациях. Старайтесь не слишком распространяться о своей личной жизни. Кстати, в этом месяце она обещает быть бурной!