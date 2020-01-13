Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Весы: любовь, финансы, здоровье и семья

Гороскоп на 2020 год для Весов: любовь, финансы и здоровье

2020 году принесет Весам множество позитивных моментов!

Весы должны быть настроены на перемены, они так или иначе войдут в вашу жизнь, поэтому лучше быть готовым к этому.

Финансовый гороскоп на 2020 год для Весов

В 2020 году вы откроете для себя новую сферу деятельности, не исключено, что она принесет вам существенное улучшение благосостояния. Впрочем, моральное удовлетворение от того, что вы делаете мир лучше, тоже станет веской наградой.

Чтобы оставаться при деньгах, не ленитесь и не пытайтесь перенести свои обязанности на кого-то другого, Крыса этого не любит.

Смелость и находчивость позволят вам избежать кризисных моментов.

Гороскоп на 2020 год для Весов: любовь, финансы и здоровье

Любовный гороскоп на 2020 год для Весов

Вы захотите обновить свой имидж, изменить что-то в себе, привлечь к себе новых незаурядных личностей.

У вас все получится и летом вы окажетесь в вихре новых интересных знакомств.

Шансы на романтические отношения будут особенно высоки осенью, а представители знака в отношениях могут решиться на разрыв, если партнер уже не способен дать им то, что нужно. Не стоит этого бояться и оттягивать неизбежное.

Гороскоп здоровья на 2020 год для Весов

Астрологи напоминают Весам, что самолечение ни к чему хорошему не приводит. Если почувствуете недомогание, отправляйтесь к специалисту, которому можете доверять.

Диетами в 2020 году лучше не увлекаться, проблем с лишним весом у вас не будет, а остальное организм сам урегулирует.

Отдых было бы хорошо провести в совершенно незнакомом вам месте, чтобы напитаться новой информацией и отдохнуть от привычной обстановки.

Гороскоп на 2020 год для Весов: любовь, финансы и здоровье

Напомним,