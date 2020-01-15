Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Дева: любовь, финансы, здоровье и семья

15 января 2020 22:00 Алла Лысак
Гороскоп на 2020 год для знака Зодиака Дева: любовь, финансы, здоровье и семья
Гороскоп на 2020 год для Девы: любовь, финансы и здоровье

2020 год проверит вас на прочность, но и вознаграждение окажется достойным!

Дева будет противостоять обстоятельствам на протяжении всего года. 

Финансовый гороскоп на 2020 год для Девы

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Год может начаться с осознания, что вы несколько переоценили свои возможности. Но топтаться из-за этого на месте, и уж тем более сжигать все мосты категорически запрещено!

Привыкните к мысли, что возможности несколько не соответствуют вашим мечтам, а затем идите дальше работать. 

Денежные поступления будут стабильными весь год, они помогут вам ощущать необходимую стабильность в самые трудные моменты. 

Любовный гороскоп на 2020 год для Девы

Во время шторма на рабочем месте семья станет для вас тихой и спокойной гаванью, куда вы будете с удовольствием возвращаться каждый день.

Все сомнения в верности партнера и серьезности ваших чувств останутся в прошлом!

Гороскоп здоровья на 2020 год для Девы

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Следите за питанием, эта сфера актуальна для вас всегда из-за перегрузок на рабочем месте.

Астрологи не советуют увлекаться диетами, а закаливания рекомендуется начать практиковать еще до начала холодов. 

Напомним,

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