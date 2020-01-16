Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: любовь, финансы, здоровье и семья

Гороскоп на 2020 год для Скорпиона: любовь, финансы и здоровье

Скорпионам в 2020 году не придется сидеть на одном месте!

Скорпиону астрологи прогнозируют насыщенный профессиональными победами год!

Финансовый гороскоп на 2020 год для Скорпиона

Скорпион сможет попробовать себя в новой отрасли или существенно и основательно укрепить позиции на текущем рабочем месте.

Повышение, перевод или заманчивая командировка с перспективами не станет для вас большой неожиданностью, ведь вы не один год работали, чтобы получить все это.

2020 год станет периодом исполнения профессиональных желаний.

Вам придется противостоять определенному соблазну, предложение получить легкие деньги может втянуть вас в неприятную ситуацию!

Гороскоп на 2020 год для Скорпиона: любовь, финансы и здоровье

Любовный гороскоп на 2020 год для Скорпиона

Не исключают астрологи, что Скорпиону придется проверять на прочность свой союз, причин для этого может быть много.

Но в любом случае помните о том, как ваши сарказм и грубость задевают партнера. Попробуйте сделать первый шаг, чтобы не пришлось жалеть.

Гороскоп здоровья на 2020 год для Скорпиона

К счастью, ваш организм будет работать как часы, к врачу не придется наведываться часто.

Некоторые недомогания могут возникать, и в таких случаях в первую очередь вам советуют пересмотреть свое питание.

Возможно, экзотическая еда показалась слишком экзотической для ЖКТ.

Гороскоп на 2020 год для Скорпиона: любовь, финансы и здоровье

Напомним,