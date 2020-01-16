Гороскоп на 2020 год для знака Скорпион: любовь, финансы, здоровье и семья
Скорпионам в 2020 году не придется сидеть на одном месте!
Скорпиону астрологи прогнозируют насыщенный профессиональными победами год!
Финансовый гороскоп на 2020 год для Скорпиона
Повышение, перевод или заманчивая командировка с перспективами не станет для вас большой неожиданностью, ведь вы не один год работали, чтобы получить все это.
2020 год станет периодом исполнения профессиональных желаний.
Вам придется противостоять определенному соблазну, предложение получить легкие деньги может втянуть вас в неприятную ситуацию!
Любовный гороскоп на 2020 год для Скорпиона
Не исключают астрологи, что Скорпиону придется проверять на прочность свой союз, причин для этого может быть много.
Но в любом случае помните о том, как ваши сарказм и грубость задевают партнера. Попробуйте сделать первый шаг, чтобы не пришлось жалеть.
Гороскоп здоровья на 2020 год для Скорпиона
Некоторые недомогания могут возникать, и в таких случаях в первую очередь вам советуют пересмотреть свое питание.
Возможно, экзотическая еда показалась слишком экзотической для ЖКТ.
Напомним,