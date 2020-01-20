Гороскоп на 2020 год для знака Стрелец: любовь, финансы, здоровье и семья
Стрелец в 2020 году ощутит огромный спектр приятных эмоций!
Стрельцу в 2020 не придется жаловаться на отсутствие работы или излишек свободного времени.
Финансовый гороскоп на 2020 год для Стрельца
Многие представители знака выберут комфорт, а не журавля в небе, поэтому останутся на своем месте.
Несмотря на стабильный заработок, вы можете столкнуться с проблемами из-за нерационального распределения средств.
Любовный гороскоп на 2020 год для Стрельца
Проблемой в отношениях Стрельцов может стать патологическая ревность. Это деструктивное чувство, которое мешает любому союзу.
Поработайте прежде всего над собой, своей самооценкой, а также откровенно поговорите о своих страхах с партнером.
Гороскоп здоровья на 2020 год для Стрельца
Астрологи рекомендуют заняться своим питанием, выработать график бодрствования и сна.
Отдыхом для вас в 2020 году должны стать новые впечатления!
Напомним,