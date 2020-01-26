Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (20.01.2020 — 02.02.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03-20.04)

Вы можете много добиться и поучаствовать в интересных проектах. Но следует опасаться нечестных конкурентов и просто мошенников, которых к вам может привлечь ваша удача. А если столкнулись с ними, не несите подобные переживания домой или на свидание - отключитесь от проблем.

Любовь. Сейчас можно открыть сердце своему избраннику.

Здоровье. Полезен неспешный семейный отдых где-нибудь на выезде.

Финансы. Не поскупитесь на родных.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Идеальное время для демонстрации своих ораторских талантов. Однако не стоит увлекаться рискованными шутками - конфликт может разгореться на пустом месте. Выходные рекомендуется посвятить ничегонеделанию, особенно если в середине недели напрягали интеллект.

Любовь. С новой симпатией могут познакомить друзья.

Здоровье. Позаботьтесь о качестве своего сна.

Финансы. Прибыль ожидается в четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Физических сил и изобретательности должно быть достаточно, но возможности для их приложения могут возникать без вашего желания, а иногда и вопреки ему. Главное - не вступать в споры с вышестоящими и не действовать сгоряча. Среда - не лучшее время для поездок.

Любовь. Если семья против того, кто вам приглянулся, не отвергайте ее мнения сразу.

Здоровье. Чтобы не столкнуться с выгоранием, придерживайтесь режима.

Финансы. Отказ от вредных привычек поможет сэкономить неплохую сумму.

РАК (22.06-22.07)

Для вас начинается этап проверки связей в личной и деловой сферах. Новые контакты, скорее всего, завяжутся в неожиданном месте. Важно не упустить неясностей. В то же время прежние отношения могут оборваться из-за непредвиденных обстоятельств. Не стоит под кого-то подстраиваться.

Любовь. Не тратьте свое время на сердцеедов.

Здоровье. Не стоит самостоятельно таскать тяжести и не спать ночами.

Финансы. Вероятны внезапные, но приятные перемены.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Мелкие рутинные дела стоит оставить тем, кого они устраивают. Звезды освещают путь в высокие сферы - искусство, моду, кулинарию, причем еще и рекомендуют поискать вдохновения и новых знаний за рубежом. Но не стоит упускать из виду кошелек и мобильную технику.

Любовь. В такие периоды спокойствия полезно разобраться в своих истинных желаниях.

Здоровье. Постарайтесь не перекусывать на бегу и смотрите под ноги.

Финансы. Массовое мероприятие пройдет с успехом.

ДЕВА (24.08-23.09)

Неделя благоприятна для карьерных достижений, которые улучшат и материальное положение. Кого-то поддержит своеобразная «фея-крестная», занимающая более высокую должность. Нужно только следить, чтобы острый язычок не перекрыл дорогу к успеху.

Любовь. Ради вас готовы на многое - не забывайте о благодарности.

Здоровье. В четверг желательно устроить для себя релакс.

Финансы. При распланированном бюджете - никаких неожиданностей.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Пытаясь понять, на кого положиться при решении возникающих вопросов, прислушайтесь к интуиции: она подскажет, кто из старых приятелей по-прежнему верен, а кого можно считать новым другом. А вот от споров лучше воздержаться - истина в них вряд ли родится.

Любовь. Совместный труд сближает: в коллеге может обнаружиться бездна очарования.

Здоровье. Внимания потребует костносуставная система.

Финансы. Удача улыбнется в пятницу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Есть все шансы придумать оригинальный способ, как наконец распрощаться с надоевшим проектом, или во сне увидеть разрешение давно мучавшего вопроса. В середине недели можете столкнуться с манипуляциями и аферами - не соблазняйтесь даже заманчивыми предложениями.

Любовь. Вам решать: провести время в уединении или согласиться на встречу с поклонником.

Здоровье. Не исключено ухудшение самочувствия, но к выходным силы вернутся.

Финансы. Дело, переставшее быть выгодным, лучше завершить.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Используйте обуявшую жажду перемен себе на пользу: откажитесь от шаблонных решений. Возможно, вам покорится так долго не сдававшаяся вершина - научная, творческая, спортивная. Впрочем, для кого-то будет достаточно генеральной уборки - это тоже достижение и изменение.

Любовь. Выбор места для романтической встрече доверьте своему избраннику.

Здоровье. Повышается риск травм.

Финансы. В выходные устройте себе шопинг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Ваш профессионализм пригодится не только вам, но и новичкам в организации либо менее опытным коллегам. Не стоит взваливать все на себя - воспитайте себе помощников, а дела домашние распределите между близкими. Освободившиеся вечера посвятите отдыху.

Любовь. В четверг может вспыхнуть ссора - скорее всего, спутник жизни приревнует к работе.

Здоровье. После долгого хождения побалуйте ноги массажем и ванночками.

Финансы. Трудовой энтузиазм будет вознагражден премией.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)

Светила сулят много общения. Предпочтение стоит отдать деловым контактам - в этой сфере возможны очень полезные знакомства и связи. Не упустите и шанса укрепить собственный авторитет - дайте ценный совет, о котором вас просят. Дружеские встречи перенесите на выходные.

Любовь. С партнером по браку предстоит принять важное решение.

Здоровье. Неприятные ощущения в икроножных мышцах напоминают о риске варикоза.

Финансы. Постарайтесь не ухудшить ситуацию необдуманными решениями.

РЫБЫ (21.02-20.03)

Если никакие прежние достижения не радуют, да еще и сплетни с интригами подоспели, то почему бы не попробовать себя в новой, неожиданной сфере деятельности? Подзарядившись позитивом первых успехов, проведите время с друзьями или родными - кого дольше не видели.

Любовь. Пора обратить внимание на того, кто давно отвешивает вам авансы.

Здоровье. Меланхолический настрой может снижать общий тонус - чаще бывайте на свежем воздухе или в спортзале.

Финансы. Вопросы лучше решать во второй половине недели.