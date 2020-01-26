Гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (20.01.2020 — 02.02.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03-20.04)
Вы можете много добиться и поучаствовать в интересных проектах. Но следует опасаться нечестных конкурентов и просто мошенников, которых к вам может привлечь ваша удача. А если столкнулись с ними, не несите подобные переживания домой или на свидание - отключитесь от проблем.
Любовь. Сейчас можно открыть сердце своему избраннику.
Здоровье. Полезен неспешный семейный отдых где-нибудь на выезде.
Финансы. Не поскупитесь на родных.
ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)
Идеальное время для демонстрации своих ораторских талантов. Однако не стоит увлекаться рискованными шутками - конфликт может разгореться на пустом месте. Выходные рекомендуется посвятить ничегонеделанию, особенно если в середине недели напрягали интеллект.
Любовь. С новой симпатией могут познакомить друзья.
Здоровье. Позаботьтесь о качестве своего сна.
Финансы. Прибыль ожидается в четверг.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Физических сил и изобретательности должно быть достаточно, но возможности для их приложения могут возникать без вашего желания, а иногда и вопреки ему. Главное - не вступать в споры с вышестоящими и не действовать сгоряча. Среда - не лучшее время для поездок.
Любовь. Если семья против того, кто вам приглянулся, не отвергайте ее мнения сразу.
Здоровье. Чтобы не столкнуться с выгоранием, придерживайтесь режима.
Финансы. Отказ от вредных привычек поможет сэкономить неплохую сумму.
РАК (22.06-22.07)
Для вас начинается этап проверки связей в личной и деловой сферах. Новые контакты, скорее всего, завяжутся в неожиданном месте. Важно не упустить неясностей. В то же время прежние отношения могут оборваться из-за непредвиденных обстоятельств. Не стоит под кого-то подстраиваться.
Любовь. Не тратьте свое время на сердцеедов.
Здоровье. Не стоит самостоятельно таскать тяжести и не спать ночами.
Финансы. Вероятны внезапные, но приятные перемены.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Мелкие рутинные дела стоит оставить тем, кого они устраивают. Звезды освещают путь в высокие сферы - искусство, моду, кулинарию, причем еще и рекомендуют поискать вдохновения и новых знаний за рубежом. Но не стоит упускать из виду кошелек и мобильную технику.
Любовь. В такие периоды спокойствия полезно разобраться в своих истинных желаниях.
Здоровье. Постарайтесь не перекусывать на бегу и смотрите под ноги.
Финансы. Массовое мероприятие пройдет с успехом.
ДЕВА (24.08-23.09)
Неделя благоприятна для карьерных достижений, которые улучшат и материальное положение. Кого-то поддержит своеобразная «фея-крестная», занимающая более высокую должность. Нужно только следить, чтобы острый язычок не перекрыл дорогу к успеху.
Любовь. Ради вас готовы на многое - не забывайте о благодарности.
Здоровье. В четверг желательно устроить для себя релакс.
Финансы. При распланированном бюджете - никаких неожиданностей.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Пытаясь понять, на кого положиться при решении возникающих вопросов, прислушайтесь к интуиции: она подскажет, кто из старых приятелей по-прежнему верен, а кого можно считать новым другом. А вот от споров лучше воздержаться - истина в них вряд ли родится.
Любовь. Совместный труд сближает: в коллеге может обнаружиться бездна очарования.
Здоровье. Внимания потребует костносуставная система.
Финансы. Удача улыбнется в пятницу.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Есть все шансы придумать оригинальный способ, как наконец распрощаться с надоевшим проектом, или во сне увидеть разрешение давно мучавшего вопроса. В середине недели можете столкнуться с манипуляциями и аферами - не соблазняйтесь даже заманчивыми предложениями.
Любовь. Вам решать: провести время в уединении или согласиться на встречу с поклонником.
Здоровье. Не исключено ухудшение самочувствия, но к выходным силы вернутся.
Финансы. Дело, переставшее быть выгодным, лучше завершить.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Используйте обуявшую жажду перемен себе на пользу: откажитесь от шаблонных решений. Возможно, вам покорится так долго не сдававшаяся вершина - научная, творческая, спортивная. Впрочем, для кого-то будет достаточно генеральной уборки - это тоже достижение и изменение.
Любовь. Выбор места для романтической встрече доверьте своему избраннику.
Здоровье. Повышается риск травм.
Финансы. В выходные устройте себе шопинг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваш профессионализм пригодится не только вам, но и новичкам в организации либо менее опытным коллегам. Не стоит взваливать все на себя - воспитайте себе помощников, а дела домашние распределите между близкими. Освободившиеся вечера посвятите отдыху.
Любовь. В четверг может вспыхнуть ссора - скорее всего, спутник жизни приревнует к работе.
Здоровье. После долгого хождения побалуйте ноги массажем и ванночками.
Финансы. Трудовой энтузиазм будет вознагражден премией.
ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)
Светила сулят много общения. Предпочтение стоит отдать деловым контактам - в этой сфере возможны очень полезные знакомства и связи. Не упустите и шанса укрепить собственный авторитет - дайте ценный совет, о котором вас просят. Дружеские встречи перенесите на выходные.
Любовь. С партнером по браку предстоит принять важное решение.
Здоровье. Неприятные ощущения в икроножных мышцах напоминают о риске варикоза.
Финансы. Постарайтесь не ухудшить ситуацию необдуманными решениями.
РЫБЫ (21.02-20.03)
Если никакие прежние достижения не радуют, да еще и сплетни с интригами подоспели, то почему бы не попробовать себя в новой, неожиданной сфере деятельности? Подзарядившись позитивом первых успехов, проведите время с друзьями или родными - кого дольше не видели.
Любовь. Пора обратить внимание на того, кто давно отвешивает вам авансы.
Здоровье. Меланхолический настрой может снижать общий тонус - чаще бывайте на свежем воздухе или в спортзале.
Финансы. Вопросы лучше решать во второй половине недели.