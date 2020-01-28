Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков Зодиака

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ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Астрологи прогнозируют ошеломительные результаты на работе, и самое приятное, что все финансовые бонусы будут заработаны вашим трудом и рвением. Это время вознаграждения за проделанную работу.

Наступает благоприятный период возможностей, представители знака будут успешны во всем, можно открывать бизнес или переходить на новую работу.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 20 июня)

В последний месяц зимы вы, наконец, определитесь со своими жизненными приоритетами, начнете действовать и строить планы.

Совсем скоро от планирования вы перейдете к реализации, и окажется, что мечта находится на расстоянии вытянутой руки!

РАК (21 июня – 22 июля)

В вашей жизни могут появится недоброжелатели, поэтому сделайте все возможное, чтобы не нажить врагов. Притворяйтесь доброжелательными, если не выходит быть искренним, но не провоцируйте ссоры.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Придется работать над собой, избавляться от вредных привычек, которые не дают вам стать еще более состоятельным в финансовом плане.

Февраль станет месяцем возможностей, главное, их не упустить!

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Звезды дают вам карт-бланш в феврале, этот месяц можно считать универсальным и крайне успешным.

Не ограничивайте себя и занимайтесь тем, что приносит вам вдохновение!

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

СКОРПИОН (24 октября – 21 ноября)

В феврале вам будут удаваться лучше всего бытовые дела. Возможно, стоит заняться ремонтом или перестановкой вещей? Гармонизация личного пространства пойдет вам на пользу и облегчит принятие перемен в жизни.

Звезды советуют вам заняться налаживанием отношений со второй половинкой. Возможно, вы этого еще не заметили, но в союзе наметилась трещина. Своевременно ее залатаете, и в семью снова вернется взаимопонимание.

СТРЕЛЕЦ (22 ноября – 21 декабря)

Планируйте и воплощайте в жизнь в феврале свои самые амбициозные планы. Энергии и энтузиазма у вас хватит на все, что захотите.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Действуйте спокойно и размеренно, если начнете месяц слишком активно, к середине будете чувствовать существенную нехватку сил.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)

Звезды будут в целом на вашей стороне, но иногда фортуна все же будет поворачиваться спиной.

Присматривайтесь к мелочам, чтобы находить ответы на свои вопросы.

РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)

На горизонте могут возникнуть новые конфликты с самыми разными людьми. В любовной сфере стоит избегать фальши, обмана и предательств, будьте собой!