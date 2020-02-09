Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (10.02.2020 — 16.02.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03-20.04)

Хотя кошелек не пустует, это еще не повод упускать выгодные возможности, особенно если параллельно удастся решить бытовые вопросы. Чтобы не ошибиться, сотрудничайте только с проверенными людьми. Если предстоит светский выход - обновите гардероб.

Любовь. Фортуна и Венера сговорились на ваш счет, но доставку на дом не обещают.

Здоровье. Пара разгрузочных дней не повредит.

Финансы. Общая ситуация позволит слегка расслабиться.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

Ситуация, на первый взгляд, прекрасная: никаких неожиданностей, дела спорятся, на горизонте, кажется, маячит премия. Однако если манят карьерные высоты, стоит продумать, как можно улучшить свои навыки и знания. Но уик-энд обязательно посвятите любовным приключениям.

Любовь. Не отказывайтесь от свидания и закажите блюдо, которое давно мечтали попробовать.

Здоровье. Романтическое меню возможно без жирного и жареного.

Финансы. Возникающие вопросы стоит обсудить с экспертом.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

Как бы ни хотелось сосредоточиться на делах сердечных, поработать все-таки придется: намечается интересный проект, который будет просто жаль отдать более расторопному коллеге. Если этот проект - ваша собственная идея, обсуждайте его только с теми, кому доверяете.

Любовь. Есть шанс получить долгожданное предложение.

Здоровье. Ощутив усталость, позвольте себе релакс-процедуры - дома или в салоне.

Финансы. Путешествия или образование? Вложения в обе сферы пойдут на пользу.

РАК (22.06-22.07)

Все чаще возникают мысли о смене места работы? Можно начинать присматриваться к новым вакансиям, но спешить не стоит. Тем более что и текущие обязанности потребуют дополнительных усилий. Чтобы не утонуть в «деловых» мыслях, выбирайтесь на встречи с друзьями или на шопинг.

Любовь. Учитесь принимать комплименты.

Здоровье. Эффективны будут меры по нормализации обмена веществ.

Финансы. Поддержка понадобится домочадцам.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Чтобы перемены были приятными, не бойтесь использовать нестандартные подходы и выражать оригинальные мнения. Возможно, сами удивитесь, но это поможет наладить отношения даже с записными буками, а также получить ценную информацию.

Любовь. Продемонстрируйте избраннику игривое и соблазнительное бельишко.

Здоровье. Если уже наблюдались проблемы с органами ЖКТ, следите за рационом.

Финансы. Загляните в магазины, куда раньше и не совались: удастся поймать приятные скидки.

ДЕВА (24.08-23.09)

События происходят в ускоренном ритме, однако не стоит напрягаться - просто наступила полоса везения. Ловите эту волну - сможете достичь того, о чем и не мечтали. Проверьте бюджет: баланс, скорее, порадует. Покупки для интерьера обещают быть удачными.

Любовь. Партнер будет рад даже внезапной чашечке кофе в обеденный перерыв.

Здоровье. Берегитесь вирусных инфекций - не только гриппа.

Финансы. Сейчас лучше тихо вкладывать, а не шумно тратить.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Беспокойство на предмет «ох, не успею», «ах, опоздаю» может оказаться даже полезным - справитесь со всеми задачами, да еще и несколько новых успеете прихватить. В частности, звезды рекомендуют задуматься над имиджем - отправиться по магазинам или посетить стилиста.

Любовь. Берите инициативу в свои руки, только не будьте слишком навязчивы.

Здоровье. Есть риск порезаться или уколоться - осторожнее с острыми предметами.

Финансы. Прибыль принесут дополнительные занятия или подработки.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Если действительно хочется насладиться духом соревнований, поищите спортивные мероприятия поблизости. Иначе будет искушение обострить конкуренцию на работе, что не всегда на пользу дела, особенно если это лишь повод разрешить личные недоразумения.

Любовь. Не все новые знакомства так приятны, как кажутся.

Здоровье. Спортзал или занятия на свежем воздухе - выбор за вами.

Финансы. Узнайте, не нужна ли помощь старшим представителям семьи.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Заданий ожидается много, но, скорее всего, будет и время на раскачку. Используйте его для составления самых продуманных планов, а потом беритесь за работу. Успехи позволят поднять вопрос о повышении зарплаты. Похожая ситуация и у домашнего очага, потому план тот же, а наградой пусть будут «ленивые» выходные.

Любовь. Некто заинтересованный постарается привлечь внимание сюрпризом.

Здоровье. Напряжение может вылиться в головные боли, проблемы со сном и зубами.

Финансы. Как давно вы тратили только на себя?

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Идеи обуревают? Держите их при себе, чтобы потом не смотреть с завистью, как ваши задумки реализуют другие люди. Но не бойтесь применять свежеизобретенные хитрости в собственных рутинных занятиях - и удовольствие получите и прибыль. В выходные отправляйтесь на посиделки с приятелями.

Любовь. Свежие отношения, вероятно, не переживут испытаний, а вот давние и стабильные укрепятся.

Здоровье. Заботы о других могут быть утомительны, потому не забывайте о себе.

Финансы. Покупки обещают быть качественными и радующими.

ВОДОЛЕЙ (21.01-20.02)

Чтобы богиня удачи обратила на вас внимание, отважьтесь наконец заявить о себе погромче. Да, кому-то это может не понравиться - например, тем, кто привык к вам удобным и услужливым. Но с самыми близкими вы сумеете договориться, а остальные пусть сами занимаются своими делами.

Любовь. Путь к сердцу иногда действительно лежит через желудок - не только у мужчин.

Здоровье. Полезны медитации и прочие практики для души и ума.

Финансы. Заслуженная награда не за горами.

РЫБЫ (21.02-20.03)

Постарайтесь, чтобы тяга к общению не помешала довести до конца все начатое. Это важно для тех, кто наконец-то взялся за давно вынашиваемую смелую идею. Но в целом, умение находить общий язык с кем угодно поможет и отвлечься, и развлечься, и открыть новые перспективы.

Любовь. Давний знакомый может взглянуть на вас новыми глазами.

Здоровье. Если потакать вредным пристрастиям, первыми пострадают сосуды.

Финансы. Режим легкой экономии даст больше возможностей в ближайший период.