Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака

15 февраля 2020 17:00 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
pixabay.com

В воскресенье Луна окажется в созвездии Стрельца.

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Лунный Стрелец считается покровителем реалистичных фантазий, веры в себя и построения планов на будущее. Это хорошее время, чтобы позабыть немного я о рутине, и подумать о самых вдохновляющих вас вещах.

Также наступает благоприятный момент для работы с документами.  

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Двадцать третьи лунные сутки желательно провести в спокойном состоянии, не поддаваясь оптимистичным мыслям. Обостренное чувство справедливости, характерное для этого дня, может привести вас к ссоре.

Не стоит начинать новые проекты в воскресенье. 

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