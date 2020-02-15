Лунный календарь: гороскоп на 16 февраля 2020 года для всех знаков Зодиака
15 февраля 2020 17:00
Лунный гороскоп на 16 февраля 2020 для всех знаков Зодиака
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В воскресенье Луна окажется в созвездии Стрельца.
Лунный Стрелец считается покровителем реалистичных фантазий, веры в себя и построения планов на будущее. Это хорошее время, чтобы позабыть немного я о рутине, и подумать о самых вдохновляющих вас вещах.
Также наступает благоприятный момент для работы с документами.
Не стоит начинать новые проекты в воскресенье.