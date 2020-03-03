Лунный календарь: гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

3 марта 2020 18:30 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 4 марта 2020 для всех знаков Зодиака

Луна в среду окажется под влиянием знака Зодиака Рак.

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Лунный Рак призывает нас остановиться и подумать над сложившейся ситуацией. Спешка в эти дни лишь усугубит ваше положение, действовать придется уверенно, но лишь после тщательного анализа всех нюансов. 

Время считается положительным для представителей юриспруденции.  

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Одиннадцатые лунные сутки считаются исключительно позитивным временем. Сегодня вы можете рисковать, ввязываться в авантюры и признаваться в любви человеку с большими шансами на успех и взаимность.

Также астрологи призывают отправиться в путешествие.

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