Лунный календарь: гороскоп на 4 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
3 марта 2020 18:30
Лунный гороскоп на 4 марта 2020 для всех знаков Зодиака
Луна в среду окажется под влиянием знака Зодиака Рак.
Лунный Рак призывает нас остановиться и подумать над сложившейся ситуацией. Спешка в эти дни лишь усугубит ваше положение, действовать придется уверенно, но лишь после тщательного анализа всех нюансов.
Время считается положительным для представителей юриспруденции.
Также астрологи призывают отправиться в путешествие.