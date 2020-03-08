Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (09.03.2020 — 15.03.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)Чтобы как следует порыться в долгом ящике и вынуть оттуда давно отложенные «сокровища», у вас будут выходные (в конце концов, просто разберите антресоли!). А вот будни лучше посвятить планированию, анализу и общению – уже к четвергу перспективы прояснятся.

Любовь. Эта сфера требует незамыленного взгляда, как и все остальные.

Здоровье. Оцените свой рацион на предмет потребляемых калорий.

Финансы. Не рекомендованы покупка или продажа недвижимости.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Окружение попробует на прочность ваши личные границы – на работе, дома, на улице или в магазине. Не отступайте под натиском, но и не воспринимайте все слишком серьезно. А если уж никак не удается утихомирить эмоции, наведите порядок в жилище и выберитесь за город на уик-энд.

Любовь. Есть шанс услышать немало теплых слов.

Здоровье. Будьте внимательны на дорогах – высок риск аварии.

Финансы. Упорство и трудолюбие будут отмечены премией.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Скорее всего, поводов для неприятных переживаний на этой неделе будет предостаточно. Ваша задача – сдерживать негативные порывы и искать компромиссы. А вот брать в долг (хоть у родных с близкими, хоть у банков) и заводить интрижки на стороне светила не советуют.

Любовь. Вероятен разлад с партнером.

Здоровье. Помните: идеальной защиты от ЗППП не существует.

Финансы. Прибыль должны принести все проекты, которыми занимаетесь.

РАК (22.06–22.07)

Запустите круговорот добра в природе поддержкой, которую окажете пожилым родственникам. А вам самим может понадобится подсказка более опытного коллеги – не стесняйтесь попросить. Иначе совершите ошибку, за которую могут пристыдить.

Любовь. Тот, кого раньше не замечали, может привлечь внимание внутренним светом.

Здоровье. При сидячей работе необходимы микроперерывы каждый час – 10 минут минимум.

Финансы. Если понадобятся дополнительные средства, можно взять ссуду.

ЛЕВ (23.07–23.08)

Хотя трудовой аврал наконец отступит, продуктивность не упадет и карьерный рост не замедлится. Однако стоит воспользоваться возможностью и махнуть в отпуск, причем с кем-то близким. Ну а предварительно проведите время с пользой и удовольствием в салоне красоты.

Любовь. Некто интересный совсем рядом – например, в соседнем доме.

Здоровье. Весеннее тепло обманчиво: не спешите надевать легкую одежду.

Финансы. Время совершить запланированные покупки.

ДЕВА (24.08–23.09)

Единственные дела, которые можно отложить, – домашние (или поручите их кому-то из семьи). Остальное лучше не затягивать, чтобы позже не столкнуться с бОльшими проблемами. Также постарайтесь не называть конкретных сроков – придерживаться их будет сложно, а ответственность на вас.

Любовь. Выходные обещают быть романтическими.

Здоровье. Эффективны даже самые простые процедуры омоложения вроде домашних масок.

Финансы. Руководящая должность или собственное дело принесут желанный доход.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

К вам сложно придраться – у вас все как по часам. Однако не требуйте того же от других, просто служите прекрасным примером. Особенно для детей, которые предложат вам такие задачки, что не сразу удастся разобраться. На этой неделе постарайтесь не слишком отдаляться от дома.

Любовь. Если мечтаете о знакомстве, выбирайтесь в люди в конце недели.

Здоровье. Поездки могут оказаться утомительными.

Финансы. Удастся обновить гардероб с немалой выгодой.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Со стороны многим кажется, что у вас идеальная жизнь, и только вы знаете, сколько сил и эмоций на это тратите. Главное – не поддавайтесь ни озлоблению, ни унынию. Грядущие перемены в семье обязательно обсудите с родными.

Любовь. Ваш пример не обязательно подойдет другой паре.

Здоровье. Можно записаться в спортзал или отправиться на курорт с минеральными водами.

Финансы. Придется пересмотреть бюджет, пущенный на самотек.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Кажется, ночное светило настроено против вас и провоцирует на конфликты. Помните: их последствия могут проявляться еще долго. Лучше направьте энергию на зарабатывание денег. А если назревает непростое решение, прислушивайтесь не только к себе, но и к друзьям.

Любовь. Возможно, придется выбирать самого достойного партнера.

Здоровье. При неправильном питании может пострадать печень.

Финансы. Попытайте удачи, купив лотерейный билетик.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Идеальный период для творческих людей: мечты будут превращаться в идеи, а затем даже в шедевры. Впрочем, всем профессионалам, рожденным под этим знаком, представится шанс проявить себя – используйте сарафанное радио и социальные сети. Внимания потребуют дети.

Любовь. Предложите тому, кто рядом, оригинальный эксперимент.

Здоровье. Интеллектуальная активность может спровоцировать бессонницу или головную боль.

Финансы. Эта сфера потребует особого контроля в четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Чтобы не упустить ничего важного, запишите свой план на неделю – он должен быть насыщенным. Есть шанс, что вами заинтересуется влиятельная персона и поспособствует вашим начинаниям. Если для этого нужно куда-то съездить, проверьте все документы заранее.

Любовь. В выходные возможно знакомство с продолжением.

Здоровье. Чтобы ощутить прилив энергии, распрощайтесь с вредными привычками.

Финансы. Благодаря связям представится возможность улучшить жилищные условия.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Предусмотрите для себя возможность уединиться. Даже настоящим экстравертам может понадобиться отдых после всех полезных дел, совершенных на этой неделе. Дополнительное напряжение могут создать завистники. Однако на вашей стороне сама Фортуна, что вам до сплетен.

Любовь. Прогулка со спутником жизни откроет о нем неожиданные подробности.

Здоровье. Для обретения баланса рекомендованы духовные практики.

Финансы. Не отказывайтесь от командировок.