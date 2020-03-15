Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

15 марта 2020 08:00 Александр Кива
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака

Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (16.03.2020 — 22.03.2020) для всех знаков зодиака.

ОВЕН (21.03–20.04)
Отлынивать и сидеть сложа руки не удастся (и это к лучшему). Именно к вам придут за помощью в сложный момент – проявите великодушие. Постарайтесь не соперничать с окружающими: ваше положение более выгодно, и можно вызвать зависть. 

Любовь. Время наслаждаться семейными радостями.

Здоровье. Показаны водные процедуры или курс минеральных вод.

Финансы. Есть шанс получить премию за упорный труд.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Чтобы справиться с валом дел, ранжируйте их от важных до тех, которые могут и подождать. Беритесь только за «горящие» задачи, иначе рискуете утомиться и сорваться на тех, кто будет рядом. Если нужно обратиться в официальные органы, не откладывайте – сейчас все сложится удачно.

Любовь. Человек, которого встретите во второй половине недели, останется в вашей жизни надолго.

Здоровье. Проверьте работу щитовидной железы.

Финансы. Будьте осторожнее с крупными суммами.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В трудовой сфере наметится необходимость сделать решительный выбор, и возможно, не слишком приятный. Прислушайтесь к интуиции – возможно, вы действительно засиделись на одном месте? Да и в целом, период располагает к подведению итогов и решительным переменам.

Любовь. Если перестали понимать друг друга, не помешает провести несколько дней врозь.

Здоровье. Подкорректируйте режим сна и питания – это придаст сил.

Финансы. Не упустите шанс занять более высокооплачиваемую должность.

РАК (22.06–22.07)
Ожидается множество встреч для решения деловых вопросов и развлечений с друзьями. И вам удастся блеснуть в обоих амплуа. Правда, кому-то такая насыщенная жизнь помешает заниматься домашними делами, и если назрел семейный конфликт, не исключено расставание. 

Любовь. Новый знакомый не так прост, как кажется.

Здоровье. Берегите спину – и мышцы, и позвоночник.

Финансы. Позаботьтесь о собственной выгоде.

ЛЕВ (23.07–23.08)
Деловая сфера порадует, вполне удачными будут командировки. Однако важно не терять бдительности и не слишком полагаться на технику – она может подвести в самый неловкий момент. В выходные ожидается некий сюрприз, но чтобы его получить, нужно выбраться из дому.

Любовь. Ваши представления о нежных чувствах могут оказаться не совсем правильными.

Здоровье. Укрепляйте иммунную систему, если предстоит много контактов с людьми

Финансы. Будьте внимательны, совершая операции с деньгами.

ДЕВА (24.08–23.09)
Решая профессиональные вопросы, можете полагаться на поддержку вышестоящих лиц, однако не афишируйте это среди сотрудников. Поломавшиеся гаджеты, не мешкая, отдавайте в ремонт. А выходные проведите, приобщаясь к культуре – в музее, театре, на экскурсии.

Любовь. Обратите внимание на того, кто залюбовался тем же шедевром.

Здоровье. Отдых должен быть активным, но не экстремальным – например, прогулки на природе.

Финансы. Повышение трудовых компетенций принесет прибавку к зарплате.

ВЕСЫ (24.09–23.10)
Интуиция обострится настолько, что можете заподозрить у себя внезапно открывшиеся способности к ясновидению. Пользуйтесь этим, если предстоит выбрать самый выгодный вариант в напряженной ситуации. От дурного настроения спасут друзья, готовые поддержать и выслушать. 

Любовь. Спутник жизни – совсем не тот человек, который заслуживает ваших упреков.

Здоровье. Не стоит экспериментировать с новой косметикой и едой.

Финансы. Внимательно прислушивайтесь к поступающей информации – в ней ключ к благополучию.

СКОРПИОН (24.10–22.11)
Если привыкли полагаться только на рациональный подход, неделя располагает к тому, чтобы обратиться к эзотерическим практикам (например, чтобы растолковать яркий сон). Они подскажут не только ответы, но даже вопросы! Причем со своими прозрениями лучше побыть наедине.

Любовь. Проявляйте себя – не бойтесь никого напугать.

Здоровье. Напомнят о себе хронические недуги.

Финансы. Быстрых денег не ждите, но положенное получите в срок.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Начать новую жизнь с понедельника? Пожалуйста, только не выбирайте уже знакомые пути – проявите фантазию. Вообще, период благоприятный для людей искусства или просто творческих. Если же пока не пробовали себя на этом поприще, скооперируйтесь с друзьями и посетите мастер-класс.

Любовь. Прислушивайтесь к тому, что говорит партнер.

Здоровье. Контролируйте давление и посетите профильного врача.

Финансы. Лотерея и азартные игры пока противопоказаны.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Уик-энд – самое семейное время: как давно вы не видели некоторых родственников? Отложите, наконец, все свои важные деловые вопросы (тем более никаких прорывов не предвидится)  и позвольте себе отдохнуть в кругу самых близких людей. 

Любовь. Избранник уже купил тот подарок, о котором давно мечтали.

Здоровье. Сбалансироваться поможет звукотерапия.

Финансы. Удачны будут любые покупки для дома – от интерьерных мелочей до бытовой техники.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Первая половина недели располагает к налаживанию полезных контактов. А затем проведите время с приятелями, которых словно подзабыли. И не забывайте о личной жизни – не пускайте все на самотек, назначайте свидания сами или звоните первыми.

Любовь. Близкое деловое общение – еще не повод для романа.

Здоровье. Если собирались, запишитесь наконец в бассейн.

Финансы. Брать в долг не рекомендуется.

РЫБЫ (21.02–20.03)
Снова одолевают комплексы? Прислушайтесь к тому, что о вас говорят коллеги и друзья, – скорее всего, они будут хвалить вас наперебой. Так что хватит вынашивать свою самую ценную идею – воплощайте ее. Только не в пятницу – вас попытаются облапошить.

Любовь. Новый знакомый занимает все мысли, но если вы в браке, не поддавайтесь соблазну.

Здоровье. Поясничная зона требует внимания – почки либо позвоночник.

Финансы. Кому-то удастся получить долг, о котором забыли.
 

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