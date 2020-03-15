Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года для всех знаков Зодиака
Самый правдивый астрологический прогноз на неделю (16.03.2020 — 22.03.2020) для всех знаков зодиака.
ОВЕН (21.03–20.04)
Отлынивать и сидеть сложа руки не удастся (и это к лучшему). Именно к вам придут за помощью в сложный момент – проявите великодушие. Постарайтесь не соперничать с окружающими: ваше положение более выгодно, и можно вызвать зависть.
Любовь. Время наслаждаться семейными радостями.
Здоровье. Показаны водные процедуры или курс минеральных вод.
Финансы. Есть шанс получить премию за упорный труд.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Чтобы справиться с валом дел, ранжируйте их от важных до тех, которые могут и подождать. Беритесь только за «горящие» задачи, иначе рискуете утомиться и сорваться на тех, кто будет рядом. Если нужно обратиться в официальные органы, не откладывайте – сейчас все сложится удачно.
Любовь. Человек, которого встретите во второй половине недели, останется в вашей жизни надолго.
Здоровье. Проверьте работу щитовидной железы.
Финансы. Будьте осторожнее с крупными суммами.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)
В трудовой сфере наметится необходимость сделать решительный выбор, и возможно, не слишком приятный. Прислушайтесь к интуиции – возможно, вы действительно засиделись на одном месте? Да и в целом, период располагает к подведению итогов и решительным переменам.
Любовь. Если перестали понимать друг друга, не помешает провести несколько дней врозь.
Здоровье. Подкорректируйте режим сна и питания – это придаст сил.
Финансы. Не упустите шанс занять более высокооплачиваемую должность.
РАК (22.06–22.07)
Ожидается множество встреч для решения деловых вопросов и развлечений с друзьями. И вам удастся блеснуть в обоих амплуа. Правда, кому-то такая насыщенная жизнь помешает заниматься домашними делами, и если назрел семейный конфликт, не исключено расставание.
Любовь. Новый знакомый не так прост, как кажется.
Здоровье. Берегите спину – и мышцы, и позвоночник.
Финансы. Позаботьтесь о собственной выгоде.
ЛЕВ (23.07–23.08)
Деловая сфера порадует, вполне удачными будут командировки. Однако важно не терять бдительности и не слишком полагаться на технику – она может подвести в самый неловкий момент. В выходные ожидается некий сюрприз, но чтобы его получить, нужно выбраться из дому.
Любовь. Ваши представления о нежных чувствах могут оказаться не совсем правильными.
Здоровье. Укрепляйте иммунную систему, если предстоит много контактов с людьми
Финансы. Будьте внимательны, совершая операции с деньгами.
ДЕВА (24.08–23.09)
Решая профессиональные вопросы, можете полагаться на поддержку вышестоящих лиц, однако не афишируйте это среди сотрудников. Поломавшиеся гаджеты, не мешкая, отдавайте в ремонт. А выходные проведите, приобщаясь к культуре – в музее, театре, на экскурсии.
Любовь. Обратите внимание на того, кто залюбовался тем же шедевром.
Здоровье. Отдых должен быть активным, но не экстремальным – например, прогулки на природе.
Финансы. Повышение трудовых компетенций принесет прибавку к зарплате.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Интуиция обострится настолько, что можете заподозрить у себя внезапно открывшиеся способности к ясновидению. Пользуйтесь этим, если предстоит выбрать самый выгодный вариант в напряженной ситуации. От дурного настроения спасут друзья, готовые поддержать и выслушать.
Любовь. Спутник жизни – совсем не тот человек, который заслуживает ваших упреков.
Здоровье. Не стоит экспериментировать с новой косметикой и едой.
Финансы. Внимательно прислушивайтесь к поступающей информации – в ней ключ к благополучию.
СКОРПИОН (24.10–22.11)
Если привыкли полагаться только на рациональный подход, неделя располагает к тому, чтобы обратиться к эзотерическим практикам (например, чтобы растолковать яркий сон). Они подскажут не только ответы, но даже вопросы! Причем со своими прозрениями лучше побыть наедине.
Любовь. Проявляйте себя – не бойтесь никого напугать.
Здоровье. Напомнят о себе хронические недуги.
Финансы. Быстрых денег не ждите, но положенное получите в срок.
СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)
Начать новую жизнь с понедельника? Пожалуйста, только не выбирайте уже знакомые пути – проявите фантазию. Вообще, период благоприятный для людей искусства или просто творческих. Если же пока не пробовали себя на этом поприще, скооперируйтесь с друзьями и посетите мастер-класс.
Любовь. Прислушивайтесь к тому, что говорит партнер.
Здоровье. Контролируйте давление и посетите профильного врача.
Финансы. Лотерея и азартные игры пока противопоказаны.
КОЗЕРОГ (22.12–20.01)
Уик-энд – самое семейное время: как давно вы не видели некоторых родственников? Отложите, наконец, все свои важные деловые вопросы (тем более никаких прорывов не предвидится) и позвольте себе отдохнуть в кругу самых близких людей.
Любовь. Избранник уже купил тот подарок, о котором давно мечтали.
Здоровье. Сбалансироваться поможет звукотерапия.
Финансы. Удачны будут любые покупки для дома – от интерьерных мелочей до бытовой техники.
ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)
Первая половина недели располагает к налаживанию полезных контактов. А затем проведите время с приятелями, которых словно подзабыли. И не забывайте о личной жизни – не пускайте все на самотек, назначайте свидания сами или звоните первыми.
Любовь. Близкое деловое общение – еще не повод для романа.
Здоровье. Если собирались, запишитесь наконец в бассейн.
Финансы. Брать в долг не рекомендуется.
РЫБЫ (21.02–20.03)
Снова одолевают комплексы? Прислушайтесь к тому, что о вас говорят коллеги и друзья, – скорее всего, они будут хвалить вас наперебой. Так что хватит вынашивать свою самую ценную идею – воплощайте ее. Только не в пятницу – вас попытаются облапошить.
Любовь. Новый знакомый занимает все мысли, но если вы в браке, не поддавайтесь соблазну.
Здоровье. Поясничная зона требует внимания – почки либо позвоночник.
Финансы. Кому-то удастся получить долг, о котором забыли.