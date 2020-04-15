Лунный календарь: гороскоп на сегодня 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

15 апреля 2020 00:40 Алла Лысак
Лунный календарь: гороскоп на сегодня 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Лунный гороскоп на 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака

Спутник Земли переходит в созвездие Водолея!

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Лунный Водолей стимулирует мыслительную деятельность, делает интеллектуальное развитие приоритетом вашей работы. Несмотря на карантин, вам доступны многие ресурсы в Интернете, которые помогут усовершенствовать любые навыки. 

Не следует беспокоить руководство и надзорные органы.

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Двадцать вторые лунные сутки подойдут для анализа и переосмысления своего жизненного опыта. Если вы сумеете углубиться в прошлое, то полученные выводы сможете использовать для построения будущего, которое хотите.

Общение с коллегами пройдет в позитивном ключе!

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