Лунный календарь: гороскоп на сегодня 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
15 апреля 2020 00:40
Лунный гороскоп на 15 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
Спутник Земли переходит в созвездие Водолея!
Лунный Водолей стимулирует мыслительную деятельность, делает интеллектуальное развитие приоритетом вашей работы. Несмотря на карантин, вам доступны многие ресурсы в Интернете, которые помогут усовершенствовать любые навыки.
Не следует беспокоить руководство и надзорные органы.
Общение с коллегами пройдет в позитивном ключе!