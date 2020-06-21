Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Самый честный астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 июня.

ОВЕН (21.03–20.04)

Только от вас зависит, в какое русло направить собственную энергию: в творческое или конфликтное. На первый план выйдет сфера коммуникации, и можно либо добиться успехов в публичных выступлениях, личных консультациях, либо испортить отношения с теми, кто имел несчастье с вами не согласиться.

Любовь. Возможны споры о том, кто в семье главный, особенно в давнем союзе

Здоровье. При сбоях пищеварения обратитесь к специалисту.

Финансы. Зеленый свет предпринимателям.

ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)

Даже записным домоседам может захотеться поактивничать на природе – пожалуйста, только без излишеств. Это особенно полезно тем, кто всю неделю прилежно исполнял трудовые и домашние обязанности. Также возможны проблемы со здоровьем домашних питомцев.

Любовь. Можно делать предложение руки и сердца избраннику.

Здоровье. Не перегружайте сердце и задумайтесь о профосмотре.

Финансы. Удачное время для смены работы.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05–21.06)

Улыбка фортуны освещает практически все сферы вашей жизни, что вселяет оптимизм. В таком настроении можно отлично провести время в компании друзей, но не стоит тащить на эти встречи любимого человека, особенно если роман только начался. Иначе ситуация резко изменится.

Любовь. Нежные чувства способны поглотить все внимание.

Здоровье. Своевременные меры помогут предотвратить рецидив хронического недуга.

Финансы. Шопинг планируйте на выходные.

РАК (22.06–22.07)

Небесные покровители предлагают возможность карьерного роста, но ставят свои условия: играть в открытую, строго по правилам и проявлять бдительность в работе с бумагами и цифрами. Не все будет идти легко – например, родные потребуют свою долю внимания, но дело того стоит.

Любовь. Не позволяйте партнеру заскучать в отношениях.

Здоровье. Полезна активность, сочетающая физическую нагрузку с духовными практиками.

Финансы. Новые проекты не принесут ожидаемой прибыли.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

ЛЕВ (23.07–23.08)

Общение на этой неделе окажется напряженным – и вряд ли приятным. Договоренности могут нарушаться, права – игнорироваться, да и вы готовы проявлять агрессию. Не каждый брачный и деловой союз выдержит такое испытание… Выбор за вами: укреплять отношения или нет.

Любовь. Потеснитесь на своем пьедестале – там точно есть место и для спутника жизни.

Здоровье. Уик-энд лучше провести в тишине и уединении.

Финансы. Неудачное время для деловых договоренностей.

ДЕВА (24.08–23.09)

Больше всего переживаний будет вызывать материальная сфера. С одной стороны, возможности и партнерская поддержка есть. С другой – могут посыпаться внезапные и довольно крупные расходы (вроде оплаты ремонта крупной техники), и даже потребуется взять взаймы.

Любовь. Время подходит для планирования совместного будущего.

Здоровье. Смахните пыль с домашних тренажеров.

Финансы. Успеха можно добиться, если не сбавлять ритма в конце недели.

ВЕСЫ (24.09–23.10)

Чтобы сохранить работоспособность (а она пригодится!), важно поддерживать хорошее самочувствие. Для этого светила рекомендуют выделить время и заняться собой и только собой – гулять на природе, следить за рационом, принимать рекомендованные врачом средства.

Любовь. Тот, кто рядом, может вести себя непривычно, и это испытание для семьи.

Здоровье. Полезны деликатные ухаживающие и расслабляющие процедуры.

Финансы. Возвращайте старые долги и не делайте новых.

СКОРПИОН (24.10–22.11)

Период наполнен важными делами, однако есть ощущение, что все вокруг пытаются совать палки в колеса, отвлекая и провоцируя. Конечно, это лишь спонтанная реакция из-за высокой сосредоточенности. Потому выставьте таймер и не забывайте по сигналу отвлекаться и отдыхать.

Любовь. Объект интереса ждет, что вы станете его активно добиваться.

Здоровье. Высок риск травматизма, возможна повышенная тревожность.

Финансы. Ситуация «ретроградная»: не исключено возвращение к прошлым проектам или прежнему размеру оклада.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12)

Высоки шансы проявить себя на работе с лучшей стороны и получить заслуженную награду. Однако следует сохранять выдержку и не стремиться откусить кусок, который не удастся прожевать. Иначе есть риск нарваться на недобросовестных партнеров или по незнанию упустить что-то важное.

Любовь. Никакой спешки – только постепенное раскрытие своих самых прекрасных качеств.

Здоровье. Следите за здоровьем младшего поколения.

Финансы. Противопоказаны азартные игры и рискованные сделки.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 июня 2020 для всех знаков Зодиака / pixabay.com

КОЗЕРОГ (22.12–20.01)

Склонность к прямоте и радикальным решениям – не лучшая стратегия для этой недели. Особенно если и на работе неурядицы, и в личной жизни не все гладко. Совсем уж поступаться своими интересами не стоит, но поиск компромисса может потребовать немалых интеллектуальных и душевных усилий.

Любовь. Не лезьте в чужую душу.

Здоровье. Никаких вечеринок с излишествами в еде, питье и телесных контактах!

Финансы. Пока не время для экспериментов.

ВОДОЛЕЙ (21.01–20.02)

Чтобы справиться со всеми обязанностями, даже новыми, хватит и удачи, и выносливости, и поддержки окружающих. Главное – чуть меньше бравировать собственной важностью и не форсировать события, а действовать по плану. Поездки, скорее, неудачны, но не по вашей вине.

Любовь. Искренние эмоции привлекут внимание интересного человека.

Здоровье. Стоит проверить работу эндокринной системы.

Финансы. Давно присматривали домашнего питомца? Самое время им обзавестись.

РЫБЫ (21.02–20.03)

Возможно понижение общего энергетического уровня: симптомы – слабость, пассивность, неловкость и несообразительность. Берегитесь инфекций – следите за гигиеной. Кроме того, беритесь только за дела, которые вам по силам, и не отказывайтесь от помощи

Любовь. Романтическое свидание лучше планировать в выходные.

Здоровье. В зоне риска – почки.

Финансы. Вероятны незапланированные расходы.