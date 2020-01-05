Лилия Ребрик рассказала о моде, подарках, детях и Мальдивах - эксклюзив!

На днях ведущая программы «Ранок з Україною» (телеканал «Украина») представила свою первую коллекцию одежды. Что еще важного случилось у Лилии в 2019 году?

Особый случай на двоих

Лиля, вы столько всего успели сделать в этом году! Какую оценку поставили бы себе по 5-балльной шкале?

Всегда ставлю «5». Свой труд надо уважать, а себя --- любить и ценить, тогда и сами будете счастливы, и те, кто вас окружают.

Что считаете своим самым большим достижением в 2019-м?

Я наконец-то побывала в Париже. Это не совсем обычная «галочка» в моем жизненном плане, но очень этому рада. В работе все идет своим чередом, я ею очень дорожу и ни от чего не отказываюсь. В этом году провела больше 100 прямых утренних эфиров, ездила со спектаклями по всей Украине, в ноябре были съемки шоу «Привіт, 20-ті!», которое выйдет в новогоднюю ночь на канале «Украина». Меня учили, что к работе надо относиться трепетно: если покажется, что сильно устал, Вселенная это услышит и даст отдохнуть. Возможно, дольше, чем тебе хотелось бы. А вот что касается личных интересов, это, безусловно, Париж. Спасибо Андрею (муж Лилии -- хореограф Андрей Дикий. -- Прим. ред.) за то, что воплотил мою давнюю мечту, которую берегла для какого-то особого случая. Когда прилетели в столицу Франции, я даже расплакалась от счастья.

Какие мечты еще есть?

Хочу научиться путешествовать. Считается, самое грамотное -- вкладывать деньги в недвижимость. Но я пришла к выводу, что должны быть еще и эмоциональные капиталовложения. Так что иногда надо заставлять себя делать паузы в работе. Не раз в год выезжать с семьей на море, как было у наших родителей, -- сейчас другое время, надо расширять свои горизонты. Да и детям очень полезно знакомиться с другими культурами.

В Париж летали без Полины и Дианы?

Это была наша первая вылазка без девочек. И мы поняли: надо иногда вспоминать, что мы не только мама и папа, но и супруги.

На Мальдивы в разведку

Перед новогодними праздниками обычно затевают дома генеральную уборку. Вам тоже это предстоит -- или стараетесь понемногу каждый день наводить порядок?

Ревизию вещей, например, делаю постоянно. Что-то выбрасываю, что-то отдаю (есть много таких точек в городе, где этому будут рады), обувь отношу в театр -- там ей всегда найдется применение. Порядок в квартире стараюсь поддерживать все время -- с двумя детьми по-другому нельзя. Мне кажется, за один день убрать то, что собралось за год или даже несколько месяцев, нереально.

И потом, у меня к концу года накапливается такая сумасшедшая усталость, что просто не хватит сил. А генеральная уборка -- как последний рывок. Или как новый спектакль: ты долго репетируешь, а на премьере хочешь выдать какой-то тако-о-ой результат! Или как соревнования по гимнастике, где хочется превзойти себя. Ничего подобного! Не надо «рвать», «выдавать» и «превосходить» -- нужно показать свой самый лучший результат, которого добивался на репетициях и тренировках.

До Нового года вроде бы еще есть время, но не успеешь оглянуться -- уже 31 декабря, а подарки еще не куплены. Заранее об этом заботитесь или в последний момент по магазинам бегаете?

Лучше, конечно, заранее. Диана, например, хочет беспроводные наушники AirPods, я их уже заказала. Вообще обожаю делать подарки! Когда человек получает то, о чем мечтал, очень приятно наблюдать за его эмоциями. Декабрь в нашей семье богат праздниками: 12-го у Андрея день рождения, 23-го -- годовщина нашей свадьбы, потом святой Николай и Новый год. Перерывы между ними небольшие, поэтому стараюсь все подарки закупить сразу на все случаи жизни. И желательно так, чтобы те, кому они предназначаются, не догадались даже, когда я это сделала. В этом мой личный кураж. Андрей всегда удивляется: «Ну как у тебя это получается? Ты же была так занята!». Ну, как-то получается, в отличие от него. «Я не могу тебе соврать, что поехал куда-то, если на самом деле собрался в магазин», -- оправдывается он. А поскольку соврать не может, просто говорит: «Мне надо». И я догадываюсь, куда именно. (Смеется.)

Но что вас будет ждать под елочкой -- все равно не знаете?

Нет. Хотя в этом году рассчитываем, что Дед Мороз подарит нам на двоих путевку на Мальдивы. Надеюсь, у него все получится. (Улыбается.) Как обычно шутит Андрей: «Тебе даже сюрприз невозможно сделать, потому что при этой занятости надо все согласовать с тобой и твоим директором». Если все сложится, для меня это будет новый опыт -- мы никогда не летали в лето зимой.

Полина еще не очень понимает, что родители улетают отдыхать, в отличие от Дианы. Она не просится с вами?

Просится. Но мы ей сказали, что отправляемся в разведку -- посмотреть, нет ли там акул. И если нам понравится на Мальдивах, в следующий раз махнем туда все вместе. Правда, ее такой ответ не очень устроил. Говорит: «В разведку вообще-то ездят на один день, а не на пять». (Смеется.) Но я себя убедила, что меня не должна мучить совесть из-за того, что девочки останутся дома, иначе просто не смогу расслабиться. Наши дети не обделены ни вниманием, ни поездками.

Кто у нас большая умница?

Буквально на днях вы выпустили коллекцию одежды. Как возникла эта идея?

Это моя пробная попытка стать причастной к миру моды. Как и любая девочка, я люблю красиво одеваться, обожаю обувь на шпильках, которые обязывают ко всему яркому и нарядному. Другое дело, что это должно быть еще уютно и тепло в любое время года. Как говорит моя подруга Ксюша Вертинская, «ты богиня, но уютная богиня». Мне нравится эта необычная формулировка. Не люблю моду ради моды. Предпочитаю вещи, которые уместны и утром, и вечером -- если их, например, дополнить каким-то аксессуаром. Поэтому когда один отечественный бренд одежды предложил воплотить в нарядах свое видение женственности и практичности, не стала отказываться.

Диана уже наверняка разбирается в трендах?

Конечно. Свои вкусовые предпочтения я могу отрабатывать только на Поле. А раньше кайфовала, одевая Дианку в бантики, рюшечки, кружева и все-все красивое. Сейчас у нее свое понимание слов «модно» и «красиво». Для нее нарядиться на какое-то мероприятие -- целое дело: примеряет это с этим, потом это с тем, дальше думает, какую прическу сделать… Все время ей кажется, что можно придумать какое-то «более идеальное» сочетание. (Смеется.) Но мне нравится ее вкус, чувство меры и то, что она четко знает, чего хочет. Даже когда идет в салон красоты, чтобы ей сделали образ на Хэллоуин, не говорит, что ей надо «что-то такое». У Дианы все конкретно: «Должно быть так, так и так». И если уж что-то задумала, с пути ее не собьешь.

Кого чаще раскручивает на деньги -- маму или папу?

Как человек, который уже зарабатывает (Диана снялась в нескольких сериалах. -- Прим. ред.), знает деньгам цену и не сорит ими. Если что-то понравилось, сначала спрашивает, сколько это стоит. Потом взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Не хватает своих сбережений? Начинает копить. Иногда мне становится ее жаль, я готова просто взять и купить то, на что Диана собирает. Но Андрей останавливает меня -- мол, если она хочет накопить нужную сумму, лучше ей материально помочь. В последний раз на день рождения сбрасывались с дедушками и бабушками на iPhone -- Диана сама попросила дарить ей деньги. Причем не на десятую или одиннадцатую модель, как сейчас у детей принято. Я ей сказала: «Дианочка, когда тебе было шесть лет, ты ходила с iPhone 6, а в семь лет должен быть iPhone 7». Сработало! (Улыбается.) Считаю, сильно баловать детей не надо. Кстати, у Дианы есть и кнопочный телефон, который ей выдаем в качестве наказания (иногда даже на пару недель), если не справляется со своими обязанностями. У нее же сейчас сложный переходный период, всякое бывает. Хотя по большому счету она, конечно, большая умница.

Сейчас у Дианы есть съемки?

Во время учебного года школа в приоритете. Кроме того, она ходит на танцы, занимается английским языком -- не так уж много свободного времени остается. Вот недавно была на пробах, ждем результата.

Бэби-босс вместо тренажера

Полине еще не поступали предложения сниматься?

Режиссеры иногда спрашивают о ней, но думаю, она пока не готова. Поля у нас бэби-босс в прямом смысле слова: всеми руководит, не сидит ни секунды на месте. Постоянно в движении -- ей надо куда-то залезть, слезть -- и сделать это минимум 15 раз. Отличный тренажер для мамы: даже если не сильно стараешься, все равно будешь в хорошей форме. (Смеется.)

Для съемок ребенок должен быть покладистым, сидеть у всех на руках. Поля же -- такая мамина доця… Если рядом я, даже к родным не пойдет. Мои советы по поводу того, что ночью к ребенку должен вставать папа (малыш поймет, что ему грудь с молоком не светит, а значит, будет спать дальше), с ней не работают. Она весь дом на уши поставит, пока не возьму на руки! Вот когда видит, что меня дома нет, все по-другому. В этом смысле поездка на Мальдивы мне очень бы помогла: чтоб вы понимали, я до сих пор докармливаю Полю -- и перед сном, и когда с работы возвращаюсь. А если меня не будет недельку, это поможет оторвать ее от груди. Уже пора, все-таки год и девять месяцев…

Вы по-прежнему справляетесь с двумя детьми без няни?

Ой, нет, все-таки пришлось взять помощницу. Может, этого бы и не случилось, если бы Андрей не порвал плечевую мышцу. Доктор предложил на выбор: или операция, или месяц полного покоя для руки с жесткой фиксацией. Мы выбрали последнее. В общем, получилось из серии «не было бы счастья, да несчастье помогло». Поскольку травмирована правая рука, муж не может не только Полину взять на руки или помочь ей одеться -- даже хлеба не отрежет. А у меня как раз сумасшедший дом на работе: премьера в театре, эфиры на канале «Украина» -- очень много всего. Брать Полю с собой на съемки -- абсолютно нереально. Это не Дианка, которая будет спокойно меня ждать, сидя на одном месте. Так что ни я, ни наши работающие бабушки и дедушки подстраховать Андрея не могли. И мы, по сути, оказались в безвыходном положении. Нам ничего не оставалось, как пригласить няню.

Надо поучиться у няни

Ее еще попробуй найти…

Тут нам очень повезло. Я как раз была на съемках и разговорилась с мамой своего киносына Демьяна Шияна -- рассказала, что разослала запросы по всем агентствам, но вот что из этого получится и когда… И тут она говорит, что их бывшая няня вроде бы свободна. Я позвонила, и оказалось, что она действительно через пару дней может приступить к работе.

Кстати, «тестировала» Люду -- так зовут нашу няню -- Диана. Андрей был в больнице, я -- очень занята, мы не смогли провести все вместе день, чтобы присмотреться к ней. Но когда я в конце дня позвонила Диане и спросила, что она думает по поводу няни, она восторженно ответила: «Мамо, вона чудова -- і мене теж заохочує до гри!». Для меня это было очень важно. Обычно, если Поля сильно требовала нашего внимания, Диане приходилось говорить что-то вроде: «Ну, ты же понимаешь, что Полина сейчас кипишует. Поиграй пока сама». Что же сделала няня? Начала играть с Дианкой и вовлекать в это Полю, чтобы той тоже стало интересно. Очень мудрый подход! Надо этому поучиться.

В общем, я очень довольна. Тем более того, чего боялась -- что перестану быть для детей самым главным человеком в жизни, не произошло. Наоборот, девочки меня ждут и радуются, когда прихожу домой. Зато появилось свободное время для себя. И Полину теперь могу брать на съемки, если не хочу с ней расставаться: я хоть и занята в кадре, но расслаблена и не ищу глазами ребенка, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, -- им занимается няня. Опять же, если мы с Андреем улетим в отпуск, мне будет намного спокойнее.

Текст: Людмила Козаренко

