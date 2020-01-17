Зважені та щасливі: эксклюзивное интервью с победителями 9 сезона шоу

Победителями основного взвешивания девятого сезона самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі» (СТБ) стали Павел Назаренко и Наталья Кириленко.

Вместе со своим тренером Иракли Макацарией пара достигла невероятных результатов

Павел пришел на проект с весом 182 кг и скинул 85 кг, у Натальи было 118 кг, она избавилась от 56 кг! Но кроме того, что Павел победил в реалити и получил приз в размере 300 тыс. грн., он нашел свою любовь – сделал предложение руки и сердца Наталье прямо на сцене финала.

В этом сезоне всех участников поделили на пары мужчина-женщина, но уже на первой неделе перетасовали – поставили в пары с другими людьми. Однако Павел и Наталья сдружились и решили продолжать путь на проекте вместе, оговорив, что никакой романтики между ними не будет. Слово свое сдержали: хотя симпатизировали друг другу, дальше этого не заходили. А через два месяца после возвращения домой из лагеря похудения начали встречаться.

Бог по имени Иракли

Ребята, что чувствовали на финальном взвешивании?

Наталья: Очень надеялись, что победим, хотя сильно волновались. Когда объявили, кто на сколько процентов похудел, были невероятные чувства – счастье и гордость. А еще – благодарность Иракли, который в нас поверил, дал нам шанс. Мы его не подвели.

Верили, что победите?

Павел: Мы подсчитывали наш вес в процентах и поэтому понимали, с какой цифрой идем. Но носа не задирали.

Уже решили, на что потратите денежный приз?

Наталья: На развитие бизнеса. Хотим открыть ресторан здорового питания.

Павел: Бизнес-план еще не готов. Но есть концепция, наработки – рецепты, которые мы придумывали в процессе похудения. Наташа готовила диетические десерты. Те знания, которые дала Светлана Фус, тоже будем использовать. Еще не знаем, где именно, но точно в Киеве откроем свое заведение в районе метро. И чтобы рядом были спортзалы.

Наталья: Правда, еще свое тело хочется довести до совершенства – подтянуться, подкачаться, чтобы все красиво было. Так что не спешим, хотим от и до все продумать.

Иракли вас поддерживал после проекта?

– Он вообще наш бог. Не знаю даже, как по-другому его можно назвать. В любой момент, в любой ситуации был рядом – и на проекте, и после. Постоянно.

Павел: Да, 24/7. Последние три недели в лагере он с нами жил, одну из них тренировался и питался, как и мы. Мы говорили, что не стоит так делать, а он отвечал: «Вы что! Нужно поддерживать моральный дух. Ребята, я с вами». Встретились с ним на следующий же день, как вернулись из лагеря. И сразу обозначили те цели, к которым нам надо идти. Иракли стал для нас больше, чем тренер, он друг. Поэтому первым узнал, что мы с Наташей вместе. Тогда ему сказали: «Мы пара не только на проекте, но и в жизни». Кстати, относительно личной жизни тоже получили от Иракли много полезных советов.

Запрограммированная любовь

Наталья, предложение руки прямо на сцене для вас стало сюрпризом?

– Конечно. Я думала, как бы не упасть в обморок от переполнявших меня эмоций. Даже когда просматривала потом эфир, мне казалось, что это сон. Сначала вообще не поняла, что происходит. TAYANNA поет, все танцуют, начинается видеонарезка с проекта. Но почему все сюжеты только о нас с Пашей? Потом он появился на сцене, а ко мне подошел Иракли, взял за руку и проводил к Паше. Что происходит?.. Не могла собраться с мыслями. (Смеется.)

И это при том, что еще на третьей неделе проекта сказала, что мне сделают предложение. Одни участники говорили: «Вот похудею и в финале сяду на шпагат». Другие: «Я сделаю сальто»… А я думала: «Боже, все такие спортивные, а у меня растяжка никакая – сальто не получится, да и шпагата точно не будет». И вдруг говорю: «Зато мне на финале сделают предложение!». Все сразу: «Кто?» Ответила, что до финала решу. Потому что, конечно же, сама не знала – сказала так, шутки ради. Но мысль взяла – и материализовалась. Просто надо о хорошем мечтать.

Павел, как решились на такой серьезный шаг?

Павел: Идея пришла в голову давно, а потом мы с создателями проекта думали, как сделать, чтобы Наташа ни о чем не догадалась. На финале администраторы подошли во время выступления TAYANNA и сказали, что у меня микрофон не работает. Это был самый правдоподобный повод, чтобы выйти из зала.

Наталья: Кстати, это было первое Пашино признание в любви. Мы жили вместе, у нас все было хорошо и понятно без слов. Говорили друг другу: «Я тебя обожаю», но слово «люблю» не звучало ни разу.

Не все мужики сво…

Когда поняли, что нужно заполнять анкету и идти в «Зважені та щасливі»?

Павел: Это моя третья попытка попасть сюда. Решил, что теперь нужно быть более пробивным. И не только отправил свою анкету, но также позвонил и сказал, что я достойный участник, что мне очень надо. Когда первый раз пробовал записаться в реалити, весил 164 кг. А взяли меня уже со 182 кг. Если бы не проект, то и до 200 рукой подать. Уснул бы как-то ночью, случился бы инсульт, и непонятно, как закончилась бы жизнь.

А ведь я занимался спортом на протяжении всей жизни. Правда, выглядело это так: в будние дни у меня тренировка, а на выходных – друзья, шашлыки и алкоголь. В понедельник вечером иду в зал, становлюсь на весы и удивляюсь: а где же результат, который был в пятницу? И так каждый раз.

Наталья: Я смотрела финал восьмого сезона, когда победили Олег и Богдан Буряки, и аплодировала. И тут замечаю внизу бегущую строку: «Ты одинок? У тебя лишний вес?». Как будто обращение ко мне! Думаю, все – подаю анкету на участие! Это была спонтанная мысль. Дней пять с ней жила, пока окончательно не решила, что надо действовать. Проанализировала последние месяцы своей жизни и поняла: если продолжу поправляться в таком же темпе, в 40 лет буду весить 200 кг, а мой ребенок будет приходить из школы и смотреть на пьяную мать – это я так визуализировала картинку, которая ждет меня через 10 лет. В общем, нужно срочно все менять. Проблема же не только в лишнем весе, но и в голове – в восприятии себя и окружающего мира. Но сама не могла взять себя в руки. Рядом должны быть люди, которые тоже стремятся поменять свою жизнь, и профессионалы, помогающие дойти до своей цели.

Без чего раньше не могли жить?

– Без шоколадных конфет, плавленого сырка, майонеза – раньше могла взять на работе кусок батона, намазать майонезом и положить кусок колбасы сверху. Все салаты заправляла им. Теперь понимаю, что многие мои болячки и беды от него, и в магазине обхожу его десятой дорогой.

Что новое открыли в себе в лагере?

Павел: То, что могу все. После проекта я занялся вейкбордингом, начал бегать. На первой неделе даже пройтись вокруг озера было трудно – начиналась бешеная отдышка. Сейчас меньше часа нужно, чтобы пробежать 10 км.

Наталья: Я пришла на проект с убеждением, что все мужики сволочи. Но на десятой неделе перевернулось сознание. В лагере похудения была неделя с детьми. Алена Гребенюк попросила меня снять, как Иракли помогает девочке Насте прыгать через козла. 2 часа без остановки он пытался научить этому ребенка! А я все время сидела с открытым ртом и думала: «Вот каким должен быть мужик! Не имея своих детей, так относиться к чужому ребенку, которого видит первый и, скорее всего, последний раз».

Боли нет!

Какой конкурс стал для вас самым сложным?

– С тортом, который мы проходили на первой неделе. Нужно было забраться на три яруса торта, а там высота каждого – в рост с человека. В том весе и состоянии это было что-то нереальное. Мне кажется, мы на эмоциях все сделали, а не благодаря физической подготовке. Тяжело было даже дышать. Зрителям кажется, что конкурс прошел быстро, на самом же деле нам понадобилось почти 3 часа! Мы только познакомились, не знали друг друга, но в голове крутилась мысль: хоть кто-нибудь залезьте туда, а то уже нет сил. Было все равно, кто выиграет, только бы закончилось это мучение. Еще шестая неделя была непростая, где нужно было одной рукой держать машину, которая катилась вниз. Я думала, не смогу.

Павел: И финал, конечно. Сначала мы носили мешки с весом бывших участников. Но это еще не так страшно. А вот тащить самолет невероятно сложно.

Уверена, зрители не понимают, как два человека могут тащить самолет…

– Наталья: Мы сами не думали, что это возможно, пока не успокоились. Все уже на нервах, много недопонимания, мы ссорились. Потом извинились друг перед другом и решили представить, что рядом стоит Иракли: что бы он нам сказал в этот момент? Нам этого хватило, чтобы успокоиться.

Павел: Иракли нам всегда говорил: «Боли нет!». Это месседж, который мы пронесли через весь проект. Еще объяснял, что нужно сосредоточиться на том, что делаешь, не срываться на эмоции, поставить перед собой цель и идти к ней. То есть делаете приседания – думайте о мышцах, которые работают. Отжимаетесь – думайте о грудной клетке.

Главный запрет в еде, который у вас сейчас есть?

Наталья: Мы абсолютно не употребляем сахар и выпечку из обычной муки – только из цельнозерновой, тыквенной, рисовой и т. д. Никаких сладких водичек и компота. Обычная минералка тоже разрешается не часто. Молоко – соевое, миндальное или рисовое, а вот кисломолочные продукты – кефир, йогурт, сыр – можно. Алкоголь не употребляем. Знаете, как я отметила победу после финала? Выпила 150 мл белого сухого вина, и мне было та-а-а-ак хорошо! (Смеется.) С трудом держалась на ногах. А раньше для такого состояния нужно было бы полтора литра, и не вина.

Павел: Еще картошку не едим. Но ее и не хочется, хотя диетолог Светлана Фус говорит, что иногда можно – там есть необходимые микроэлементы.

Уже полностью обновили свой гардероб?

– Это больная тема. Нам участники бывших сезонов советовали: когда вернетесь из лагеря, не накупайте сразу одежды – хватит одних джинсов и футболки. А я как раз поехал за границу – в Германию и Польшу, и не удержался: купил себе все, что видел. Сейчас это на мне висит. Потому что нужно слушать умных людей.

Наташе что-то привезли из той поездки?

Наталья: Чашку объемом 700 мл. Видимо, чаёк пить. Там еще сверху есть звоночек: когда чай заканчивается, нужно позвонить. (Смеется.) Но тогда мы были просто друзьями. А вообще, Пашка меня балует: цветочки дарит без повода, колечко на последний день осени, платье, которое ему приглянулось на распродаже…

Павел: На глаз уже размер определяю. (Улыбается.)

Текст: Инна Смирнова

