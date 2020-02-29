Виталий Иванченко и Маргарита Бахтина: Мы друг друга терпеть не могли

На ICTV состоялась премьера иронического детектива «Участковый с ДВРЗ», в котором актерская пара повторила свою реальную историю знакомства и перенесла любовь из жизни на экран.

Кто хозяин на районе

Виталий, чем вам приглянулась роль ленивого, недобросовестного полицейского?

– Интересным сценарием и пробами. Я сразу понял, что «Участковый с ДВРЗ» будет необычным сериалом с забавным сюжетом и яркими героями. Мой участковый Петр Дзюба – коренной житель района, где уже много лет орудует криминальная банда. В обществе, которое ничего не хочет менять ради своего блага, участковый тоже расслабился и не пытается что-либо предпринять. Он только сидит в кабинете и отвечает на звонки.

На эту роль долго не могли найти актера. А вас не просто утвердили – даже специально расширили вашу сюжетную линию. Чем покорили создателей сериала?

– Мне кажется, это произошло уже на съемочной площадке, когда познакомился с режиссером Романом Ткаченко. Мы много импровизировали, додумывали сцены, чтобы оживить моего персонажа. Я понимал: чтобы Дзюба был интересен зрителю, он должен иметь свою историю и запоминающийся характер. Еще на пробах я придумал для него фразу, которой он всегда представляется: «Дільничний! Інспектор Дзюба. Добрий день!». И это пришлось так кстати, что мы оставили ее как визитку персонажа. Затем было очень много находок уже с моим напарником Вячеславом Довженко, который играет главного героя, нового участкового ДВРЗ Сергея Бондаря. Почти в каждой сцене изобретали новые реплики для своих героев, а иногда и целые диалоги на ходу складывали. Когда однажды во время дубля услышал, как на ??плебейке кто-то хохочет так, что даже камера оператора слегка начала трястись, понял, что попал в образ.

Какие актерские находки предложили для Дзюбы?

– По сюжету, опера Сергея Бондаря в качестве наказания переводят участковым на ДВРЗ, где уже много лет на страже порядка стоит мой Петр. Это его район, там он знает всех жителей, всех бабушек у подъезда и поименно каждого из подворотни. Здесь он хозяин и устанавливает свои правила. Поэтому хоть Бондарь и центральный персонаж, я решил играть Дзюбу так, будто он главный. От этого история вышла нетипичной – столкнулись два сильных характера, две горы. Считаю, важно даже второстепенных персонажей играть глубоко, показывать мотивы их поступков и эмоций. Тогда они становятся живыми и вызывают интерес у зрителей.

А еще я придумал любовь для своего героя. Это чувство правит миром. Если нет любви, не будет ничего: ни отношений, ни взаимопонимания. Поэтому я делал все, чтобы у Дзюбы появилась возлюбленная, и в итоге он начинает подбивать клинья к продавщице Насте, которую играет моя жена Маргарита.

Ушла из профессии ради сына

Выходит, свою любовь к жене вы перенесли даже в сериал?

Виталий: Получается, да. Изначально в сценарии не была прописана любовная линия. Был только персонаж Насти. А уже потом я придумал историю для героини.

(К разговору присоединяется Маргарита.)

Маргарита: Женщина в кадре – это всегда украшение, особенно когда она характерная. Моя Настя работает в магазине. Поскольку к ней чаще всего наведываются покупатели-мужчины, она прихорашивается. К тому же она одинокая, и каждый для нее – потенциальный жених. Сначала Настя не принимает всерьез ухаживания Дзюбы и интересуется всеми мужчинами.

Это ваш первый совместный проект?

Маргарита: Как-то так сложилось прошлым летом, что мы часто снимались в одних и тех же проектах, причем везде играли семейную пару. Бывало, пробовались на совсем другие роли, однако нас все равно утверждали на персонажей, которых объединяют чувства. Я даже не знаю, в курсе ли были продюсеры, что мы муж и жена.

Вообще, раньше я чаще снималась в кино, но потом пришлось отказаться от карьеры. Жизнь поставила перед выбором: работа или семья. Наш сын очень долго не разговаривал, и я решила для себя, что должна быть с ним, а не на сцене. Только года три назад снова вернулась в профессию.

Есть актерские пары, которые не очень любят сниматься вместе. А вам в тандеме легко работать?

Маргарита: Иногда радуюсь, что мы работаем в одном проекте, а иногда не хочу пересекаться в проектах. Вообще, произошла какая-то странная штука. Мы много лет работали вместе в театре, играли в одних пьесах. А когда поженились, я начала ощущать стеснение на одной площадке с мужем. Возможно, сказывалась ответственность. Виталия уже многие знают, и для меня муж авторитетен. Когда нас обоих вызывают на пробы, всегда волнуюсь: представляю, что вот сейчас он зайдет и будет смотреть на меня, от чего становится не по себе.

Виталий: Я вообще очень переживательный человек. Конечно, понимаю, что это мешает Марго, но тем не менее пытаюсь ей помогать на съемке. И всегда удивляюсь, почему она сердится, когда я подсказываю. А потом вижу – вся съемочная команда на меня смотрит с выражением: «Помолчи, пожалуйста. Твоя жена тоже актриса и знает, что и как делать».

Все началось у прилавка с газировкой

Роман героев из сериала «Участковый с ДВРЗ» начинается с ухаживаний участкового. А как складывались ваши отношения?

Виталий: Я эту историю, честно говоря, забыл. Но Маргарита как-то напомнила. Я пришел на вокзал со своей сокурсницей, а там Марго стояла за прилавком с кока-колой.

Маргарита: Нет. Это было еще раньше. Впервые я увидела тебя на сцене. Ты как раз играл в спектакле Гоголя «Мертвые души». И мне сразу понравился.

Виталий: Ну, если понравился, тогда не спорю. Может быть, ты чуть-чуть больше помнишь.

Маргарита: Наша первая встреча действительно была у прилавка, как и у наших героев из сериала «Участковый с ДВРЗ». Я подрабатывала летом – продавала газированные напитки. Ко мне подошел парень, весь в черном. Наверное, даже не запомнила бы его лица, но он дерзко со мной поздоровался и самоуверенно заявил: «Я буду работать у вас в театре». Так что у нас не было любви с первого взгляда. Еще, помню, в первый год знакомства мы сильно поссорились, и я старалась обходить его десятой дорогой.

Виталий: Да, я ее тоже терпеть не мог.

И как удалось покорить друг друга?

Маргарита: Нас свел театр. Мы оба играли в спектакле «Солдатики», очень популярном на то время. И так получилось, что сразу две пары актеров, играющих в нем, поженились. А потом у нас и еще у одной пары в один год появились дети.

Отношения стремительно развивались?

Маргарита: После этой совместной работы на одной сцены мы как будто раскрылись друг для друга. Хотя к тому моменту были знакомы уже лет пять.

Игра на сцене не переходит в жизнь? Дома не заигрываетесь?

Виталий: Театр с нами всегда. Уже даже сын начал вживаться в наши роли. Скоро у нас премьера, мы активно к ней готовимся. И вот буквально на днях возвращаюсь с работы и вижу, что Женя копирует наших персонажей из спектакля. Думаю, тоже будет артистом.

Второй режиссер в семье актеров

В театральном кружке он не занимается?

Маргарита: Ему 10 лет, пока мы о кружках не думали. А вот на гастроли берем. Еще он часто ходит к нам на репетиции. Сам просит, чтобы завозили его не в школу, а в театр. Мы даже в шутку называем сына вторым режиссером.

Роли в кино ему не подыскивали?

Маргарита: У нас в стране есть актерские династии, в которых каждый член семьи достойно несет свое звание. Но есть и те, кто, пользуясь этим статусом, расслабляется, не выкладывается в профессии. Не хочу, чтобы так получилось в нашей семье. Пусть Женя сам выбирает занятие по душе и добивается всего сам. Конечно, как мама, я хочу ему помочь. Знаю, что могла бы много чего подсказать, но не буду прививать ему чувство вседозволенности.

Какие советы даете сыну уже сейчас?

Виталий: Самое главное – мы даем ему любовь. Конечно, советами с ним тоже делимся, когда нужно. Но так сложилось, что это он нас многому учит.

Маргарита: Благодаря сыну мы стали ценить все, что есть в нашей жизни вовремя. Ведь моментом нужно жить, а не вспоминать о нем, когда он станет историей. Как я уже упоминала, Женя заговорил поздно, им приходилось очень много заниматься. И тогда я поняла, что мы не замечаем важных мелочей. Нужно где-то поощрять своих детей, где-то хвалить, но всегда быть благодарными за каждую минуту, проведенную вместе.

Улыбаемся и отпускаем ситуацию

Два актера в семье – это плюс, потому что хорошо понимаете друг друга и тонкости профессии, или минус – потому что это постоянная занятость обоих супругов, нефиксированные выходные?

Маргарита: Всегда была уверена, что мой муж будет человеком творческим, но ни в коем случае не актер. Но, как говорится, не загадывай.

Виталий: Я тоже придерживался такого мнения. И своим друзьям говорил: «Моя жена – актриса? Да никогда!». Самое страшное ругательство, которое мог услышать в семье, было: «Чтобы жена у тебя была актрисой». И что же? 20 февраля будет 11 лет, как мы расписались. Практически всегда мы вместе – репетируем, снимаемся в одних проектах, занимаемся домом и сыном, отдыхаем – и не надоедаем друг другу.

Как вам удается все совмещать?

Виталий: Это сложный вопрос. Наверное, как всем. Живем с мыслью, что нужно куда-то бежать, все успеть. Для себя выработал правило – всегда улыбаться, тогда все будет хорошо. И вообще проще относиться к жизни. Когда ты за все переживаешь, морально истощаешься и у тебя ни на что не остается сил. А отпустил ситуацию – все само собой сложилось.

Этим летом у меня была сумасшедшая загруженность. Помимо съемок в «Участковом с ДВРЗ» был задействован еще в шести проектах и временами просто терялся в этой работе. Как-то мы снимали с утра до обеда, отсняли запланированные крупные планы всех актеров, и режиссер объявил конец смены. Я говорю: «Как конец? А где же мой крупный план? Давайте работать дальше!». Все удивленно посмотрели на меня… Оказывается, меня отсняли еще утром. Я долго отказывался в это верить, пока не пересмотрел отснятый материал и не увидел, как на крупном плане похрапываю в кадре. (Смеется.)

Не попросили после этого выходной, чтобы немного прийти в себя?

Виталий: Какой выходной? Следующая сцена! (Смеется.) Вообще, в жизни нужно крутиться. Правда, соглашаясь на пробы, я рассчитывал, что буду много работать, но не ожидал, что настолько много. Когда явился на кастинг уже пятого проекта, меня спросили: «Виталик, а ты успеешь?» Почему нет? Для меня нет ничего невозможного. Я работаю без ассистента и сам планирую свой день. Пока все удается. В итоге мое лето пролетело в сумасшедшем темпе: постоянные переезды, встречи, новые роли. Бывало, идет съемка, а телефон мой разрывается в кармане. При этом мне удалось найти время и на отдых – всей семьей улетели на несколько дней на море.

Рыбное место

На страничке Маргариты в Instagram есть фото, где она стоит с удочкой и уловом. Это только чтобы попозировать или вправду любите рыбалку?

Виталий: Да, это фото с нашего летнего отдыха. Изначально Марго наотрез отказывалась ехать на рыбалку. А потом у нее нельзя было отобрать удочку. Вот так неожиданно мы нашли новое семейное хобби.

Маргарита: Сын все лето был в Киеве, поэтому хотелось выехать на природу семьей. Знакомые нам подсказали зарыбленное место недалеко от города, куда мы и отправились. Пока только обустраивались на причале, Женя уже поймал первую рыбу, причем такую большую! Я посмотрела на его улов и подумала: раз уж 10-летний мальчик смог такое поймать, нужно и мне попробовать.

А просмотр сериалов с вашим участием входит в перечень семейных увлечений?

Виталий: Если честно, я не люблю смотреть свои работы, потому что очень к себе самокритичен. Но «Участкового с ДВРЗ» не терпится посмотреть. Думаю, сделаем это все вместе.

Как считаете, кому понравится сериал?

Маргарита: Вообще, хотелось бы, чтобы хорошие сериалы смотрели не только бабушки. Если «Участковый с ДВРЗ» понравится людям разных профессий и возрастов, это будет успех. Картина на украинском языке, она рассказывает о наших реалиях, проблемах и ментальности. Многие узнают себя в персонажах, которых увидят на экране.

Текст: Ольга Владимирова