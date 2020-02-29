Ярослава Руденко: У мене був довгий і тернистий шлях до прийняття себе

Як Ярослава Руденко відзначає Масляну? Які млинці любить солістка Національної філармонії України та Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ?

Чи боїться вона набрати зайві кілограми під час свята? Чому вона вибирає тільки натуральні продукти? І якими секретами краси готова поділитися зі своїми шанувальниками? Про все це TV.ua вдалося поговорити із заслуженою артисткою України Ярославою Руденко на зйомках випуску «Корисною програми» про млинці, яку глядачі «Інтера» можуть подивитися 29 лютого о 10:00.

Ярослава, Масляна в самому розпалі. Балуєте рідних млинцями?

Святкуємо Масляну весь тиждень. І, звичайно, готуємо млинці. Скажу чесно, кулінар з мене хороший, а ось млинці виходять не дуже симпатичні. Зате смачні! У святковий тиждень шефство над кухнею бере моя мама, вона в цьому справжній професіонал. Млинці готуємо і з яблуком, і з грибами, і з сиром. Так як я родом з Полтавщини, то особливо люблю тоненькі млинці запивати домашнім молочком. В цьому році спробували новий рецепт – млинці з авокадо і кінзою. Нам дуже сподобалося блюдо, а ось дідусь визначив, що краще традиційних млинців немає нічого.

Як же приготувати ідеальні млинці?

Будь-яке блюдо потрібно робити з хорошим настроєм. Тут як на сцені, всі проблеми і негативи залишаєш за лаштунками. Виходиш до глядачів красива і натхнена. Тоді і пісня ллється рікою, і млинці виходять.

Для мене Масляна – це особливе свято. За ним – тисячолітня історія. Вона дає відчути зв'язок часів, зв'язок поколінь. Пам'ятаю, в дитинстві ми вбиралися, збиралися компанією і влаштовували у дворі веселощі: співали пісні, грали в хованки, каталися на санях. І тепер, подорослішавши, ми щороку святкуємо Масляну по-українськи – з млинцями, піснями, спалюванням опудала. Це давня народна традиція – проводи зими і зустріч весни. Всі радіють, веселяться. Адже весна – це особлива пора року. Коли дзюрчать струмочки, співають птахи, розпускаються листочки на деревах, копошаться жучки в траві, все це об'єднується в прекрасну мелодію і перетворюється в унікальну весняну симфонію.

Млинці на Масляну - символ Сонця і зародження нового життя. Але так чи вони корисні для здоров'я?

Якщо млинці приготовлені з якісних натуральних продуктів, вони корисні всім. Особливо таким худишкам як я. Ну а тим, хто боїться погладшати, можна спробувати дієтичні рецепти, приготовані з цільнозерновий борошна на воді. Це і смачно, і корисно!

Скільки ж можна з'їсти млинців, не побоюючись за свою фігуру?

Впевнена, в святковий тиждень можна забути про дієти і влаштувати собі пару вечерь з ласощами. Особисто я можу з'їсти штук сім тоненьких солодких млинчиків за один раз.

Але в звичайному житті, ретельно підходжу до вибору продуктів. У моїй родині є кілька правил. По-перше, продукти повинні бути натуральними, а вода «жива» – з джерела. Коли їдемо на Полтавщину, беремо багато порожніх бутлів, щоб набрати воду з колодязя. Кринична вода – жива, корисна і смачна, іншу воду пити вже не можу.

По-друге, ми відмовилися від м'яса і всього жирного. Основна страва – салат. Рибу готуємо на пару. Все це дозволяє уникнути зайвих кілограмів і тримати форму. Для мене, вокалістки, це дуже важливо. Якість води і їжі сильно впливають на стан всього організму і навіть на звуки мого голосу. Болить щось у боці, значить, неможливо набрати повні груди повітря і добре заспівати пісню.

Як ви вважаєте, красивій жінці жити легше на світі чи ні?

А я себе красивою не вважаю (сміється). У мене був довгий і тернистий шлях до прийняття себе. Не відразу вдалося створити гарну зачіску, гармонійний макіяж, відпрацювати свій стиль. Всім премудростям краси вчилася на своїх помилках. Та й зараз кожен день продовжую вчитися, осягати цю непросту науку. Адже здоровий колір обличчя, культурні манери, гармонійний образ – це не миттєвий ефект, а результат щоденної копіткої роботи.

Ваш головний секрет краси?

У ставленні до життя. Я просто впевнена, що негативні емоції відбиваються на обличчі. Дуже важливо любити життя у всіх її проявах. Для себе взяла за правило: і на сцені, і на вулиці, і вдома бути завжди у формі. Адже чоловіки цінують тебе не тільки як гарну господиню. Вони люблять, щоб жінка поруч була як квіточка – в гарному настрої, доглянута, з добрими думками.

Що ж робить жінку жінкою в наш час?

Величезну роль для жінки грає її чоловік. Спостерігаючи за долею своєї мами, можу точно сказати, що лише в 50 вона дізналася, що таке щастя. У минулому шлюбі вона була «восени», а зараз стала «навесні». Якщо ти бідуеш зі своїм чоловіком – не терпить. Скільки б років тобі не виповнилося, якщо відчуваєш, що не твоє, не бійся кардинально міняти своє життя. Пиши нову історію. Життя-то одне.

Мій чоловік має на мене сильний вплив, допомагає повірити в себе і йти вперед. Тому на питання про секрети краси я завжди відповідаю: «Знайдіть хорошого чоловіка. Це головний секрет молодості і краси».