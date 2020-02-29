Ярослава Руденко: У мене був довгий і тернистий шлях до прийняття себе
Як Ярослава Руденко відзначає Масляну? Які млинці любить солістка Національної філармонії України та Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ?
Ярослава, Масляна в самому розпалі. Балуєте рідних млинцями?
Святкуємо Масляну весь тиждень. І, звичайно, готуємо млинці. Скажу чесно, кулінар з мене хороший, а ось млинці виходять не дуже симпатичні. Зате смачні! У святковий тиждень шефство над кухнею бере моя мама, вона в цьому справжній професіонал. Млинці готуємо і з яблуком, і з грибами, і з сиром. Так як я родом з Полтавщини, то особливо люблю тоненькі млинці запивати домашнім молочком. В цьому році спробували новий рецепт – млинці з авокадо і кінзою. Нам дуже сподобалося блюдо, а ось дідусь визначив, що краще традиційних млинців немає нічого.
Як же приготувати ідеальні млинці?
Будь-яке блюдо потрібно робити з хорошим настроєм. Тут як на сцені, всі проблеми і негативи залишаєш за лаштунками. Виходиш до глядачів красива і натхнена. Тоді і пісня ллється рікою, і млинці виходять.
Для мене Масляна – це особливе свято. За ним – тисячолітня історія. Вона дає відчути зв'язок часів, зв'язок поколінь. Пам'ятаю, в дитинстві ми вбиралися, збиралися компанією і влаштовували у дворі веселощі: співали пісні, грали в хованки, каталися на санях. І тепер, подорослішавши, ми щороку святкуємо Масляну по-українськи – з млинцями, піснями, спалюванням опудала. Це давня народна традиція – проводи зими і зустріч весни. Всі радіють, веселяться. Адже весна – це особлива пора року. Коли дзюрчать струмочки, співають птахи, розпускаються листочки на деревах, копошаться жучки в траві, все це об'єднується в прекрасну мелодію і перетворюється в унікальну весняну симфонію.
Млинці на Масляну - символ Сонця і зародження нового життя. Але так чи вони корисні для здоров'я?
Якщо млинці приготовлені з якісних натуральних продуктів, вони корисні всім. Особливо таким худишкам як я. Ну а тим, хто боїться погладшати, можна спробувати дієтичні рецепти, приготовані з цільнозерновий борошна на воді. Це і смачно, і корисно!
Скільки ж можна з'їсти млинців, не побоюючись за свою фігуру?
Впевнена, в святковий тиждень можна забути про дієти і влаштувати собі пару вечерь з ласощами. Особисто я можу з'їсти штук сім тоненьких солодких млинчиків за один раз.
Але в звичайному житті, ретельно підходжу до вибору продуктів. У моїй родині є кілька правил. По-перше, продукти повинні бути натуральними, а вода «жива» – з джерела. Коли їдемо на Полтавщину, беремо багато порожніх бутлів, щоб набрати воду з колодязя. Кринична вода – жива, корисна і смачна, іншу воду пити вже не можу.
По-друге, ми відмовилися від м'яса і всього жирного. Основна страва – салат. Рибу готуємо на пару. Все це дозволяє уникнути зайвих кілограмів і тримати форму. Для мене, вокалістки, це дуже важливо. Якість води і їжі сильно впливають на стан всього організму і навіть на звуки мого голосу. Болить щось у боці, значить, неможливо набрати повні груди повітря і добре заспівати пісню.
Як ви вважаєте, красивій жінці жити легше на світі чи ні?
А я себе красивою не вважаю (сміється). У мене був довгий і тернистий шлях до прийняття себе. Не відразу вдалося створити гарну зачіску, гармонійний макіяж, відпрацювати свій стиль. Всім премудростям краси вчилася на своїх помилках. Та й зараз кожен день продовжую вчитися, осягати цю непросту науку. Адже здоровий колір обличчя, культурні манери, гармонійний образ – це не миттєвий ефект, а результат щоденної копіткої роботи.
Ваш головний секрет краси?
У ставленні до життя. Я просто впевнена, що негативні емоції відбиваються на обличчі. Дуже важливо любити життя у всіх її проявах. Для себе взяла за правило: і на сцені, і на вулиці, і вдома бути завжди у формі. Адже чоловіки цінують тебе не тільки як гарну господиню. Вони люблять, щоб жінка поруч була як квіточка – в гарному настрої, доглянута, з добрими думками.
Що ж робить жінку жінкою в наш час?
Величезну роль для жінки грає її чоловік. Спостерігаючи за долею своєї мами, можу точно сказати, що лише в 50 вона дізналася, що таке щастя. У минулому шлюбі вона була «восени», а зараз стала «навесні». Якщо ти бідуеш зі своїм чоловіком – не терпить. Скільки б років тобі не виповнилося, якщо відчуваєш, що не твоє, не бійся кардинально міняти своє життя. Пиши нову історію. Життя-то одне.
Мій чоловік має на мене сильний вплив, допомагає повірити в себе і йти вперед. Тому на питання про секрети краси я завжди відповідаю: «Знайдіть хорошого чоловіка. Це головний секрет молодості і краси».