Актер Евгений Арабаджийский о сериале “Экстрасенс” и отношении к мистике

1 марта на канале НЛО TV премьера сериала “Экстрасенс”! Это детективный ситком, в котором одну из главных ролей сыграл актер Евгений Арабаджийский.

Мы поговорили о съемках сериала, атмосфере на площадке и узнали, почему зрителю нужно обязательно посмотреть этот сериал.

Евгений, как вы пришли в профессию? Это была мечта детства или так обстоятельства сложились?

С детства я до беспамятства любил футбол! Динамо Киев, Милан, Барселона… И никем, кроме как футболистом, я не представлял своё будущее! Мог с утра до вечера играть в футбол, и был самым счастливым мальчиком на планете Земля. Но шли годы, я рос в бедной семье, и с моей мечтой детства с 5 лет пришлось расстаться... Это был тяжелый период выбора — куда идти дальше. В один миг, словно указание свыше, у меня в голове возникла идея поступать в театральный. Что я с лёгкостью сделал! Вот так и пришёл в профессию. Хотя в школе я, помимо футбола, любил мероприятия и участвовал в них.

Как быстро вы приняли решение, что будете сниматься в "Экстрасенсе"? Что на это повлияло?

Решение принял, как только прочел сценарий полностью. Мне мой персонаж Игорь показался до боли родным — как будто, это тот человек, который рядом, и я его знаю очень давно. Очень много дало отношение организаторов на кастинге и пробах! Было ощущение дежавю, что я здесь был, и меня здесь знают. Поэтому думал, если не ошибаюсь, с 12:00 и до 18:00. В 18:10 набрал продюсера и сообщил своё решение!

Ваш Игорь очень добрый и нерешительный одновременно. Вам сложно было его играть?

Любая роль — это труд! Каждую сцену старался понять Игоря: почему он так поступает, что его на это подтолкнуло, какие могут быть последствия. Благо, режиссер очень много помогал, подсказывал, знакомил меня с Игорем. Но когда мы «познакомились», сложностей не было — мы были единым целым.

Были моменты, где вы с действиями своего персонажа были абсолютно не согласны?

У Игоря очень много моментов, где он ходит по краю пропасти. Он очень эмоциональный, и поэтому может не думая сделать глупость, а потом страдает из-за этого. Но я его принял и полюбил, таким, какой он есть! Поэтому согласен с каждым его поступком и действием. Единственное, наверное, добавил бы ему, как говорила Валентина Ивановна «гнилятинки» — быть немного жёстче!

Какие личные качества вы передали своему сериальному персонажу, а каким — научились у него?

Игорю от себя старался передать любовь к людям, умение прощать. Все люди прекрасны, у каждого своя изюминка. О, у него я много чему научился! Но самое главное — это не стесняться своих эмоций. Он где-то, как ребёнок: «сначала скажет, а потом думает» .

Можно сказать, что ваш персонаж как-то повлиял на вас, изменил?

Мы друг на друга влияли и друг друга меняли. Когда ты сживаешься с персонажем, то становишься единым целым с ним. Пожалуй, Игорь открыл мне возможность видеть все происходящее в других красках… в ярких тонах.

Как быстро вы нашли общий язык с коллегами по съемочной площадке? С кем из актеров подружились?

Все ребята на площадке были МЕГА профи! Очень легко было в общении и быту с каждым, кто присутствовал. Сложностей в этом вообще не было — была одна большая семья! С партнерами — Уной и Костей (актеры Анисия Стасевич и Константин Олексенко, — ред.) подружился сразу. Повторюсь — было дежавю, что я их очень долго знаю. С Валентиной Ивановной мог подолгу разговаривать на разные темы, а потом входить в кадр и мочить друг друга без обид, а с любовью! Все было очень ярко и незабываемо!

“Экстрасенс” — это сериал с отсылкой к мистике. Вам когда-нибудь приходилось обращаться к гадалкам, экстрасенсам, ясновидящим?

Нет, я никогда не обращался к гадалкам, экстрасенсам или ясновидящим. У меня всегда обращение только к Богу.