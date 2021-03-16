Актер Константин Олексенко: У сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людей

Эксклюзив 16 марта 2021 17:36 Александр Кива
Актер Константин Олексенко: У сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людей
Актер Константин Олексенко: У сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людей
пресс-служба

Эксклюзивное интервью с актером Константином Олексенко.

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1 марта на канале НЛО TV состоялась премьера детективного сериала “Экстрасенс”. Это ситком о предприимчивом парне Константине, который использует веру людей в потустороннее для своей выгоды. Хоть тема сериала, на первый взгляд, и кажется сложной — это легкая, местами очень смешная история о том, как полезно порой включать разум. А еще здесь не обошлось без истории о настоящей дружбе и любви.

Мы поговорили с исполнителем главной роли в сериале — актером Константином Олексенко. Узнали, как проходили съемки, чем интересен этот сериал для зрителя и была ли мистика на съемочной площадке?

Константин, в сериале вы играете роль экстрасенса-обманщика, который удачно использует веру людей в потустороннее. Вам сложно было примерять на себя такую роль?

Как только мне прислали материал для кастинга, и я ознакомился со сценарием и описанием персонажа, подумал, что непременно должен попасть в этот проект. Складывалось ощущение, будто он написан специально для меня. Взять хотя бы имя персонажа. Этот образ родился во мне сразу после прочтения, поэтому вживаться было легко и приятно. Особых сложностей с этим я не испытывал, всё делалось по любви и без мук творчеством.

Что зритель должен знать об актере Константине Олексенко перед тем, как посмотрит сериал “Экстрасенс”?

Я родился и вырос в актерской семье, поэтому с детства был вовлечен во все тонкости профессии. С раннего возраста ездил с дедушкой и бабушкой на всевозможные театральные гастроли. Моя мать, будучи беременна мной, играла спектакли. Поэтому я иногда шучу, что выходил на сцену еще эмбрионом. Уже в 7 лет я впервые вышел на сцену национального театра имени Ивана Франко в эпизодической роли, в постановке «Мастер и Маргарита». В этой пьесе мой дед, Степан Степанович Олексенко, много лет потрясающе играл роль Мастера. Эта мистическая постановка и сам роман произвели на меня огромное впечатление, наверняка оставив свой след в моём сознании. Ведь на протяжении жизни я ещё неоднократно возвращался к этому произведению.

Также, я окончил Киевскую детскую академию искусств, театральный факультет. Там в довольно юном возрасте мне удалось поработать над материалом моего любимого автора — Антона Павловича Чехова, за что я очень благодарен. Затем был университет театра кино и телевидения им. Карпенко-Карого, где я окончил курс в мастерской Богдана Бенюка. После этого меня приняли в Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, где я и служу Мельпомене по сей день.

Что от себя вы привнесли в роль экстрасенса?

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Как я уже говорил, определенную связь и сходство я почувствовал сразу после того, как ознакомился с персонажем и предлагаемыми обстоятельствами, в которых он будет существовать. У меня было четкое представление того, как это можно воплотить. И я рад, что оно совпало с видением команды и непосредственно режиссера Владимира Рудика. Он предоставлял мне огромное пространство для предложений и импровизаций на площадке, а это для каждого актера самый большой кайф и наслаждение от процесса. Но не стану открывать всех карт и оставлю немного загадок для наших зрителей.

Параллельно с ролями в кино, вы играете в театре. Что вам ближе — театр или кино?

Сложный вопрос, поскольку это абсолютно разные процессы, требующие разного подхода — как внутренне, так и внешне. Но из-за того, что я родился и вырос в театре, конечно же, он мне ближе. Это своего рода место силы, где мы, актёры, «заряжаемся» в творческом плане. Но из-за того, что моему персонажу не чужды, скажем так, театральные позы и некая вычурность в поведении, я не испытал особых сложностей с воплощением этой роли. Тем более, большую часть сериала мы отсняли в павильоне. Там были выстроены декорации моей квартиры и бара, в котором работает Уна (актриса Анисия Стасевич — ред.), а это хоть и немного, но напоминает о театре.

Как много мистики в сериале с мистическим названием?

Как показывает наш сериал, любые «мистические», на первый взгляд, происшествия можно объяснить логическим путем. Пусть даже кажется, что этому нет и не может быть никаких объяснений. Даже мой герой иногда находится на грани того, чтобы зайти в тупик и признать мистику происходящего. Но каждый раз ему удаётся распутать этот клубок псевдомистики.

На чем авторы сериала хотели сделать акцент для зрителя?

Несмотря на всю «ситкомность» и развлекательность, мне кажется, у сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людей, чтобы они меньше верили во всяких медиумов. Ведь прагматичность в нашем мире далеко не последняя вещь.

Как сложились отношения с коллегами по площадке — главными героями сериала?

Нам всем  очень повезло друг с другом — все с чувством юмора, очень хорошие и открытые люди. В процессе съемок складывалось ощущение семейственности. Очень сложно выделить какие-то истории, поскольку это всё была одна большая история. Даже назвал бы это маленькой жизнью, которую мы все вместе прожили. Каждый день был наполнен шутками, смешными ситуациями и максимально тёплой атмосферой.

Чем необычен и интересен для вас этот проект?

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Для многих из нас это был первый действительно большой опыт. Я — не исключение. Было очень интересно испытать себя на такой длинной дистанции в главной роли, и сделать что-то действительно масштабное. Лично я остался очень доволен процессом и тем, с каким количеством замечательных людей удалось познакомиться во время работы над нашим первым сезоном.

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