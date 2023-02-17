Анна Свірідова: Авторадіо повернулося в київський ефір на 107.4 FM

Про легендарне повернення, плани та людей Авторадіо розповідає продюсерка та програмна директорка радіостанції Анна Свірідова.

Аню, говорячи мовою автолюбителів, що являє собою Авторадіо в Україні – модифікації 2023 року?

Сильне і українське в повному розумінні цього слова. Його створюють українці для українців. Від акціонерів до ведучого в ефірі. І на цьому хотілося б, на початку нашого інтерв’ю, розставити точки над і, та далі говорити лише про творчість та соціальні ініціативи Авторадіо. Наша радіостанція належить до активів Дениса Козлітіна, з яким ми успішно працюємо над брендом Радіо П’ятниця. Тому зараз хочеться говорити лише про стратегію Авторадіо в новому ключі розвитку. Станція зроблена за світовими стандартами «road radio» та орієнтується на активну аудиторію українців за кермом.

Скажіть, чи не втратив актуальності бренд Авторадіо за той час, що з ним відбувалося?

Як доводять дослідження – майже 60% радіоаудиториії слухають радіо в автомобілі. Тому актуальність Авторадіо – це беззаперечний факт. Всупереч різного роду проблем у минулому, бренд Авторадіо в українському радіопросторі займає дуже міцні та непохитні іміджеві позиції. Авторадіо останні роки постійно фігурує в опитуваннях Інтерньюз як радіостанція, яка входить в п’ятірку FM радіостанцій країни, до яких звертаються, щоб послухати актуальні новини.

На яку аудиторію розраховане Авторадіо?

По-перше, це українці-автомобілісти. Молоді люди, але вже ті, що досягли певних кар’єрних сходинок. Цільова аудиторія – 25 – 45 років. 60 % чоловіки, 40% – жінки. Наші слухачі впевнені в собі та знають, чого бажають. Це, здебільшого, мешканці міст – освічені та сучасні. Вони завжди тримають руку на пульсі сучасного життя.

Який програмний продукт пропонує Авторадіо своїм слухачам?

Перш за все – це музичний супровід, який надихає в дорозі, – драйвовий та сучасний. Це нові актуальні світові та українські пісні, а також перевірені часом хіти у сучасному звучанні.

Що стосується програмного контенту, то він розрахований на те, щоб задовільнити інформаційні потреби цільової аудиторії. Це політичні та економічні новини. Сервісна інформація: дорожні новини, курси валют, ціни на пальне. Актуальні поради, потрібні під час війни.

Також це новини автомобільного світу та ті, що входять до кола чоловічих інтересів: спорт, технології, кіно. Звісно, не обійдеться і без інформаційно-драйвового ранкового шоу. Але це не ток-шоу, а симбіоз новин, актуальних тем, гумору та позитивного настрою.

Ведучими ранкового шоу будуть популярні ведучі Авторадіо – Катя Соловйова та Дмитро Єгоров. Ранкове шоу матиме назву «На автоматі». Адже зранку ми багато чого робимо саме на автоматі: прокидаємось, п’ємо каву, робимо якісь звичні ранкові ритуали. Тому ми разом зі слухачами будемо робити ранок на автоматі позитивним, інформативним та драйвовим.

Кермуватиме денним сегментом ефіру легендарний радіоведучий Микола Матросов. Він має великий досвід та цілком відповідає портрету цільової аудіторії – обізнаний, досвідчений. Добре знається на чоловічих темах, також відомий як ведучий великих спортивних заходів, зокрема великих футбольних подій.

Вечір з Авторадіо – це драйвовий музичний контент, який підтримуватиме водіїв навіть після плідного робочого дня.

Які проєкти соціального напрямку буде підтримувати Авторадіо?

В цей випробувальний для країни час ми підтримуємо волонтерські рухи. В планах саме Авторадіо – створення платформи для об’єднання інформації про фонди, які саме піклуються про забезпечення наших військових автомобільним транспортом та технологічними засобами.

Авторадіо завжди було і залишиться соціально відповідальним брендом, ми будемо опікуватися співдружністю водіїв та плекати взаємоповагу та взаємодопомогу у дорозі, адже наш маршрут – дорога до Перемоги.