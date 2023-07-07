Вечірка в компанії веселих подруг: допрем’єрний показ комедії «Check-in у халепу»

Вечірка в компанії веселих подруг: допрем’єрний показ комедії «Check-in у халепу»

4 липня в кінотеатрі Multiplex Respublika Park IMAX відбувся допрем’єрний показ комедії «Check-in у халепу».

В головних ролях стрічки – зірка шоу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк і номінантка на «Оскар» за стрічку «Все завжди і водночас» Стефані Сюй

Гостями прем’єрного показу стали українські селебрітіс, блогери і інфлюєнсери: телеведуча Соломія Вітвіцька, В’ячеслав Соломка, Євгенія Золотоверха, Dj і модель Яна Алтухова, арт-кураторка Катя Тейлор, художниця Поліна Веллер, блогери Анна Малиновська, Таня Карікова, Людмила Катрич, Макс Кірєєв, Міла Заболотна, Альбіна Сафронова, Юлія Онопрієнко, Аліна Гомон, Іра Татаренко та ін.

Голлівудська комедія «Check-in у халепу» розповідає про веселу подорож четвірки подруг до Пекіну. На дівчат чекають шалені розваги і небезпечні пригоди. Вони дізнаються дещо важливе про себе, світ, а також зрозуміють, що в теплій компанії подруг можна подолати будь-які халепи!

В головних ролях – зірка шоу «Емілі в Парижі» Ешлі Парк, номінантка на «Оскар» за стрічку «Все завжди і водночас» Стефані Сюй, а також комікеси Шеррі Кола і Сабріна Ву.

Продюсером комедії виступив Сет Роґен, на його рахунку суперпопулярні проєкти «Хлопаки», «Проповідник», комедії «Сусіди», «Ніч перед похміллям» та ін.

Режисеркою фільму стала авторка «Шалено багатих азійців» Адель Лім.

Комедія «Check-in у халепу» – з 6 липня на великих екранах!