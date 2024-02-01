«Арґайл»: прем’єрний показ шпигунської комедії у Києві

1 лютого 2024 21:53 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

«Арґайл»: прем’єрний показ шпигунської комедії у Києві
«Арґайл»: прем’єрний показ шпигунської комедії у Києві
B&H film distribution

31 січня у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра шпигунської комедії  «Арґайл»!

Читайте такожУ Києві відбулася зіркова велика прем’єра нового феномену вітчизняного кіно – стрічки «Як там Катя?»
Першими стрічку переглянули українські селебрітіз, топові блогери та ЗМІ! Серед глядачів: Олексій Суровцев, Ілона Гвоздьова, Оксана Гутцайт – ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини»,  Марина Александрова (СКАЖЕНА), Юла та Анатолій Анатоліч, Амадор Лопес та інші.

Про фільм

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час удома за комп’ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Проте коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких – секретний агент Арґайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Арґайл

Матеріали на тему

Шпиталь: дивитися 5 серію онлайн
Серіали

Шпиталь: дивитися 5 серію онлайн
Війна очима художниці: у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка «Жінка. Україна. Перемога»
Афіша

Війна очима художниці: у Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться виставка «Жінка. Україна. Перемога»
Як дізнатися якого року автомобіль
АвтоЛеді

Як дізнатися якого року автомобільPR
ТОП-5 фільмів від Юри Ткача, які допоможуть підняти собі настрій та провітрити голову
Новини

ТОП-5 фільмів від Юри Ткача, які допоможуть підняти собі настрій та провітрити голову
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу

«єПитання»: Новий канал знімає другий сезон розважального шоу
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Популярне відео

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 15 випуск онлайн (ефір від 19.11.2023)
Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)

Таємниці ДНК 5 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 12.11.2023)
Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн

Шпиталь: дивитися 2 серію онлайн
MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»

MÉLOVIN – лідер у глядацькому голосуванні в Європі: «Я написав пісню про наше музичне ДНК»
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK