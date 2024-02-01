«Арґайл»: прем’єрний показ шпигунської комедії у Києві

31 січня у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра шпигунської комедії «Арґайл»!

Першими стрічку переглянули українські селебрітіз, топові блогери та ЗМІ! Серед глядачів: Олексій Суровцев, Ілона Гвоздьова, Оксана Гутцайт – ведуча «Фактів» на каналі ICTV та національного марафону «Єдині новини», Марина Александрова (СКАЖЕНА), Юла та Анатолій Анатоліч, Амадор Лопес та інші.

Про фільм

Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час удома за комп’ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Проте коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких – секретний агент Арґайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.