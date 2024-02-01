«Арґайл»: прем’єрний показ шпигунської комедії у Києві
31 січня у кінотеатрі «Оскар», ТРЦ Gulliver відбулася прем’єра шпигунської комедії «Арґайл»!
Про фільм
Популярна авторка шпигунських бестселерів Еллі Конвей обожнює проводити час удома за комп’ютером і в компанії улюбленого кота Алфі. Проте коли сюжети вигаданих книг Еллі, в центрі яких – секретний агент Арґайл та його місія з розкриття глобального шпигунського синдикату, починають відображати таємні дії реальної шпигунської організації, тихі домашні вечори залишаються в минулому.