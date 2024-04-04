«Материнський інстинкт»: в столиці відбулася зіркова прем'єра преміального психологічного трилера

4 квітня 2024 20:35 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Материнський інстинкт»: в столиці відбулася зіркова прем'єра преміального психологічного трилера
«Материнський інстинкт»: в столиці відбулася зіркова прем'єра преміального психологічного трилера
Adastra Cinema

3 квітня у кінотеатрі мережі СІНЕМА СІТІ в ТРЦ Ocean Plaza відбулася прем'єра преміального психологічного трилера “Материнський інстинкт”.

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Фільм за участю володарок премії «Оскар» Енн Гетевей та Джессіки Честейн зібрав столичну еліту та представників провідних ЗМІ. 

Відвідали прем'єру зіркові гості: блогерка та громадська діячка Монро, танцівниця та благодійниця Ілона Гвоздєва, телеведучий Вячеслав Соломка, співачка Ne Ta, діджей Саня Димов, зіркова ведуча Аліна Доротюк, модель Олімпія Вайтмусташ та багато інших. 

Дует суперзірок та подруг у реальному житті грають головні ролі у англомовній адаптації світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. 

Еліс (Джессіка Честейн) та Селін (Енн Гетевей) здається, що мають все: у кожної вдома повна чаша — люблячі чоловіки, діти, комфортне життя в заможному пригороді. А також їхня сусідська та міцна дружба. Трагічний випадок знищує ідеальну гармонію. Почуття провини, підозрілість та параноя поєднуються, щоб знищити дружбу і, можливо, їхні життя.

Сценарій престижного проєкту, вперше представленого на міжнародному кінофестивалі у Торонто, був адаптований Сарою Конрадт, яку за цю роботу авторитетне видання Variety внесло авторку до списку сценаристів, «за якими потрібно слідкувати».

Психологічний трилер "Материнський інстинкт" вийшов на українські екрани вже 4 квітня 2024 року. 

 

 


 

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