FANCON 2024: «Трансформери: Початок», «Wicked: Чародійка» та «Дикий робот» на фестивалі

13 червня 2024 12:03 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

FANCON 2024: «Трансформери: Початок», «Wicked: Чародійка» та «Дикий робот» на фестивалі
FANCON 2024: «Трансформери: Початок», «Wicked: Чародійка» та «Дикий робот» на фестивалі
B&H film distribution

8–9 червня у Києві вперше пройшов масштабний фестиваль сучасної поп-культури FANCON 2024!

Читайте такожЛеся Нікітюк заговорила про власний стендап
Десятки тисяч людей завітали на подію, аби зустрітися з кумирами, насолодитися різноманітними косплей-шоу та зробити безліч селфі! Нові та давно улюблені кіногерої  також не змогли оминути таку подію увагою.

«Трансформери: Початок»

Цього року на фестиваль прибули гості з самого Кібертрону – планети, яка є батьківщиною трансформерів. А саме – закляті вороги Оптимус Прайм і Мегатрон. У них була особлива задача: познайомити глядачів з новим Трансформером Джаззом та представити анімаційну історію «Трансформери: Початок».

Ведучий шоу Фіма Константиновський приєднався до української команди дубляжу анімаційної історії «Трансформери: Початок».

Озвучити фільм було моєю мрією. Адже це так круто: сидіти в кінотеатрі та чути свій голос з екрана! Завжди заздрив усім, хто озвучує. 32 роки плекав мрію спробувати себе в дубляжі (усміхається). І дуже радий, що вона нарешті розблокується, – ділиться з Новим каналом Фіма Константиновський. – Точно планую сходити на кінопоказ разом із дітьми з дніпровського шелтеру, яким опікуюсь. І казатиму: «Ось, це я! Чули? Це ж мій голос!» (Сміється.) Чесно, я щиро радію цьому факту як дитина. І щасливий від того, що зʼявилася така можливість.

Уже з 10 жовтня анімаційне протистояння на великих екранах! 

«Wicked: Чародійка»

Яскрава фотозона «Wicked: Чародійка» вражала гостей неймовірним масштабом та зібрала сотні тегів в соцмережах. Спеціально для фестивалю локацію було прикрашено понад 300 тюльпанами та яскравою сакурою. Окрім того, гості фестивалю мали змогу приміряти на себе образи амбітної Глінди та загадкової

Ельфаби завдяки неповторному реквізиту фотозони.

Чарівна прем’єра вийде на широкі екрани вже 27 листопада!

«Дикий робот»

Дикий робот «Роз» побувала цьогоріч і на FANCON. Неймовірна 3D-фотозона вражала гостей реалістичністю, а завдяки розташованим на локації LED-екранам гості могли поринути у фантастичний світ анімації. Уже з 17 жовтня епічна мандрівка продовжиться у кінотеатрах. Адже «Роз» доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

FANCON 2024

Матеріали на тему

Universal Pictures назвала дату виходу анімаційної пригоди «Дикий робот»
Прем'єри

Universal Pictures назвала дату виходу анімаційної пригоди «Дикий робот»
Леся Нікітюк заговорила про власний стендап
Новини

Леся Нікітюк заговорила про власний стендап
Костянтин Войтенко розповів про весілля у чорних вбраннях
Новини

Костянтин Войтенко розповів про весілля у чорних вбраннях
В Україні з'явилася дитяча книга про дихання «Фух і Дмуха», що вчить дбати про власний емоційний стан
Книжковий огляд

В Україні з'явилася дитяча книга про дихання «Фух і Дмуха», що вчить дбати про власний емоційний станРеклама
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024

МастерШеф 13 сезон: хто став переможцем проєкту 08.06.2024
«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини

«ДНК. Свої»: пошук дітей, яких втратили через війну. Команда проєкту і надалі продовжуватиме з'єднувати родини
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

Популярне відео

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

МастерШеф 13 сезон: дивитися 18 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)

єПитання 2 сезон: дивитися 12 випуск онлайн (ефір від 03.06.2024)
ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)

ДНК. Свої 3 сезон: дивитися 14 випуск онлайн (ефір від 02.06.2024)
Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)

Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитися 11 випуск онлайн (ефір від 08.06.2024)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK