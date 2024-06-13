FANCON 2024: «Трансформери: Початок», «Wicked: Чародійка» та «Дикий робот» на фестивалі

8–9 червня у Києві вперше пройшов масштабний фестиваль сучасної поп-культури FANCON 2024!

«Трансформери: Початок»

Десятки тисяч людей завітали на подію, аби зустрітися з кумирами, насолодитися різноманітними косплей-шоу та зробити безліч селфі! Нові та давно улюблені кіногерої також не змогли оминути таку подію увагою.

Цього року на фестиваль прибули гості з самого Кібертрону – планети, яка є батьківщиною трансформерів. А саме – закляті вороги Оптимус Прайм і Мегатрон. У них була особлива задача: познайомити глядачів з новим Трансформером Джаззом та представити анімаційну історію «Трансформери: Початок».

Ведучий шоу Фіма Константиновський приєднався до української команди дубляжу анімаційної історії «Трансформери: Початок».

Озвучити фільм було моєю мрією. Адже це так круто: сидіти в кінотеатрі та чути свій голос з екрана! Завжди заздрив усім, хто озвучує. 32 роки плекав мрію спробувати себе в дубляжі (усміхається). І дуже радий, що вона нарешті розблокується, – ділиться з Новим каналом Фіма Константиновський. – Точно планую сходити на кінопоказ разом із дітьми з дніпровського шелтеру, яким опікуюсь. І казатиму: «Ось, це я! Чули? Це ж мій голос!» (Сміється.) Чесно, я щиро радію цьому факту як дитина. І щасливий від того, що зʼявилася така можливість.

Уже з 10 жовтня анімаційне протистояння на великих екранах!

«Wicked: Чародійка»

Яскрава фотозона «Wicked: Чародійка» вражала гостей неймовірним масштабом та зібрала сотні тегів в соцмережах. Спеціально для фестивалю локацію було прикрашено понад 300 тюльпанами та яскравою сакурою. Окрім того, гості фестивалю мали змогу приміряти на себе образи амбітної Глінди та загадкової

Ельфаби завдяки неповторному реквізиту фотозони.

Чарівна прем’єра вийде на широкі екрани вже 27 листопада!

«Дикий робот»

Дикий робот «Роз» побувала цьогоріч і на FANCON. Неймовірна 3D-фотозона вражала гостей реалістичністю, а завдяки розташованим на локації LED-екранам гості могли поринути у фантастичний світ анімації. Уже з 17 жовтня епічна мандрівка продовжиться у кінотеатрах. Адже «Роз» доведеться пристосуватися до суворих умов навколишнього середовища, поступово налагодити стосунки з тваринами на острові та навіть замінити батьків осиротілому гусеняті.