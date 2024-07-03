«Нікчемний Я 4»: зіркова прем'єра у Києві - фото

2 липня у кінотеатрі «Оскар» ТРЦ «Gulliver» відбулася прем'єра анімаційної комедії «Нікчемний Я 4».

Першими продовження історії про Ґру та жовтеньких і непосидючих Посіпак переглянули зірки дубляжу Анастасія Цимбалару та Анатолій Анатоліч! На яскраву локацію української прем’єри також завітали українські селебрітіз з родинами, а саме ведучі програми Факти ICTV і телемарафону «Єдині новини» Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт, Марина Арістова, Ілона Гвоздьова, Олена Світлицька, ведучий Іван Люлєнов, Юла, співак та тіктокер LOGVIN, Григорій Бакланов, а також топові блогери.

«Мульт шикарний - веселий і, головне, дає зрозуміти, що для кожного з нас все ж найголовніше – це родина. Головний герой заради дитини готовий на все, і це неабияк цінна історія, за якою варто і цікаво спостерігати. Тому я раджу мультик! Не тільки дітям, а й дорослим теж буде цінно подивитися. Я сама отримала задоволення від перегляду. А знайомі голоси в дубляжі мультику дали ще більше емоцій та насолоди», - прокоментувала Оксана Гутцайт.

Повернення улюбленого анімаційного хіта «Нікчемний я» від Illumination на великих екранах! Для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя, адже вони вітають нового члена сім’ї – Ґру молодшого, який точно знає як насолити татові. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння сповнене гумору та неймовірних пригод!