«Нікчемний Я 4»: зіркова прем'єра у Києві - фото
2 липня у кінотеатрі «Оскар» ТРЦ «Gulliver» відбулася прем'єра анімаційної комедії «Нікчемний Я 4».
«Мульт шикарний - веселий і, головне, дає зрозуміти, що для кожного з нас все ж найголовніше – це родина. Головний герой заради дитини готовий на все, і це неабияк цінна історія, за якою варто і цікаво спостерігати. Тому я раджу мультик! Не тільки дітям, а й дорослим теж буде цінно подивитися. Я сама отримала задоволення від перегляду. А знайомі голоси в дубляжі мультику дали ще більше емоцій та насолоди», - прокоментувала Оксана Гутцайт.
Повернення улюбленого анімаційного хіта «Нікчемний я» від Illumination на великих екранах! Для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя, адже вони вітають нового члена сім’ї – Ґру молодшого, який точно знає як насолити татові. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння сповнене гумору та неймовірних пригод!