«Нікчемний Я 4»: зіркова прем'єра у Києві - фото

3 липня 2024 16:07 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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«Нікчемний Я 4»: зіркова прем'єра у Києві - фото
«Нікчемний Я 4»: зіркова прем'єра у Києві - фото
B&H film distribution

2 липня у кінотеатрі «Оскар» ТРЦ «Gulliver» відбулася прем'єра анімаційної комедії «Нікчемний Я 4».

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Першими продовження історії про Ґру та жовтеньких і непосидючих Посіпак  переглянули зірки дубляжу Анастасія Цимбалару та Анатолій Анатоліч!  На яскраву локацію української прем’єри також завітали українські селебрітіз з родинами, а саме ведучі програми Факти ICTV і телемарафону «Єдині новини» Андрій Ковальський та Оксана Гутцайт, Марина Арістова, Ілона Гвоздьова, Олена Світлицька, ведучий Іван Люлєнов, Юла, співак та тіктокер LOGVIN, Григорій Бакланов, а також топові блогери. 

«Мульт шикарний - веселий і, головне, дає зрозуміти, що для кожного з нас все ж найголовніше – це родина. Головний герой заради дитини готовий на все, і це неабияк цінна історія, за якою варто і цікаво спостерігати. Тому я раджу мультик! Не тільки дітям, а й дорослим теж буде цінно подивитися. Я сама отримала задоволення від перегляду. А знайомі голоси в дубляжі мультику дали ще більше емоцій та насолоди», - прокоментувала Оксана Гутцайт.

Повернення улюбленого анімаційного хіта «Нікчемний я» від Illumination на великих екранах! Для Ґру та його дівчаток розпочинається новий етап життя, адже вони вітають нового члена сім’ї – Ґру молодшого, який точно знає як насолити татові. Проте перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, тож на родину чекає грандіозне протистояння сповнене гумору та неймовірних пригод!

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