«Хранителі лісу»: зіркова прем’єра пригодницького фільму

27 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулась прем’єра фільму «Хранителі лісу» за мотивами світового бестселеру.

Історію про підлітків-перевертнів першими побачили блогерки Міла Кузнєцова, Антоніна Носова «Усвідомлена», Галина Савчук, Валя Сачук «Супермама», телеведучі Андрій Ковальський, Сергій Єременко, Анна Тульєва та Ірина Хоменко, радіоведучі Ольга Вороніна та Серж Гагарін, співак Том Сода, співачки iSKra та RIDA, мольфар Макс Гордєєв, співак та тіктокер LOGVIN, акторки Ірина Мордусенко та Поліна Ніколаєнко, головний редактор «Теленеделя» Олександр Ківа та головна редакторка видання «Колесо життя» Анастасія Ніколаєнко, ЗМІ, кінокритики та багато інших.

Партнерами заходу виступили tochka.net, afisha.bigmir.net.

Про фільм «Хранителі лісу»

На перший погляд здається, що Караг (Еміль Шеріф) – звичайний підліток, просто очі цікавого кольору. Але це не так. Таких як він називають «хранителями лісу» і всю інформацію про них тримають у таємниці. Він з власної волі може бути людиною, або ж набувати форму звіра. З дитинства Караг ріс зі своїми батьками як пума, однак захотів жити серед людей. Дізнавшись про те, хто він насправді, хлопця відправляють до спеціальної школи, де кожен учень є хранителем лісу.

Сімейне фентезі «Хранителі лісу» – це екранізація популярного роману для молоді, написаного Катею Брандіс. На даний момент твір перекладено на 22 мови і лише у Німеччині продано понад 2,4 млн примірників. Перша книга циклу вийшла 2016 року. Наразі серед творів письменниці 27 романів, події яких об’єднані спільною тематикою та героями. Відомо, що запланована поява трьох фільмів. Перший із них включатиме події двох книг, з яких починається історія.

Також своїми враженнями після перегляду фільму «Хранителі лісу» поділилася співачка та акторка Поліна Ніколаєнко:

«Особисто мене цей фільм переніс у підліткові часи, коли був популярним серіал «H2O – просто додай води», і коли кожна дівчина хотіла бути русалкою! Тема підлітків із «надздібностями», які мають можливість перетворюватися, завжди була актуальною, тому цей фільм має сподобатися не одному поколінню! В цілому, це дуже добрий сімейний фільм зі своїми цінностями і мораллю, завдяки якому можна відволіктися та поринути в цікаву реальність фільму «Хранителі лісу».

«Хранителі лісу» у кіно з 30 січня.